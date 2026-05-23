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El BOE lo hace oficial: nuevas ayudas del SEPE para contratos temporales en obras y servicios públicos

Las convocatorias publicadas se encuentran dentro del Programa de Fomento de Empleo Agrario

Un hombre sale de una oficina del SEPE, en Madrid.

Un hombre sale de una oficina del SEPE, en Madrid. / SPORT

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

En el último Boletín Oficial del Estado (BOE), publicado el pasado 15 de mayo, se han hecho públicas las nuevas convocatorias de subvenciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

El SEPE es el organismo del Gobierno de España que sustituyó al antiguo INEM, encargado de gestionar las políticas de empleo, el paro, los subsidios y las prestaciones por desempleo.

No obstante, el SEPE también gestiona ofertas de trabajo y cursos gratuitos de formación profesional para trabajadores y desempleados. En este caso, las nuevas convocatorias de subvenciones están destinadas a la contratación de desempleados en obras y servicios de interés general y social.

Estas ayudas están recogidas en el Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) y tienen como objetivo la contratación en ayuntamientos y entidades locales. Sin embargo, tan solo está disponible en determinadas provincias.

La página web del SEPE

La página web del SEPE / SPORT

Con estas ayudas del SEPE, podrán financiarse proyectos municipales que posibiliten la generación de empleo temporal. Según el BOE, se han señalado convocatorias de la Dirección Provincial del SEPE en Almería, Córdoba y Granada.

En Almería, la convocatoria principal del PFEA está destinada a subvencionar proyectos de obras y servicios de interés general y social. En Córdoba, tienen como destino proyectos que generen empleo estable.

Por último, Granada publica convocatorias para proyectos de garantía de rentas y actuaciones vinculadas al desarrollo rural. Ahora bien, todos los proyectos deben cumplir los requisitos establecidos por el SEPE.

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Además, tienen que tener una vinculación que beneficie la creación de empleo temporal. Actualmente, las convocatorias publicadas se encuentran dentro del Programa de Fomento de Empleo Agrario.

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