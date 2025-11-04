El BOE lo confirma: estos son los festivos y puentes en Cataluña para 2026

Quedan menos de dos meses para despedir al año 2025, y son muchos los trabajadores que ya consultan el calendario laboral de 2026 para planificar sus descansos, escapadas y vacaciones. Conocer con antelación cuántos festivos y puentes habrá el próximo año resulta clave para organizar el tiempo libre y aprovechar al máximo los días no laborables.

Aunque el próximo festivo de este año caerá en sábado, el lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, permitirá a muchos disfrutar de un pequeño puente antes de cerrar el año.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ya ha publicado el calendario laboral para 2026, que incluye nueve festivos nacionales comunes en toda España, a los que se suman cuatro festivos autonómicos, determinados por cada comunidad, y dos festivos locales, fijados por los ayuntamientos.

La distribución de 2026 se presenta bastante equilibrada, aunque habrá varias oportunidades para disfrutar de puentes largos. Destacan fechas que caen en lunes o viernes, como el 6 de abril, 1 de mayo, 25 de mayo, 11 de septiembre, 12 de octubre y 25 de diciembre, lo que permitirá enlazar largos fines de semana.

Calendario laboral 2026 en Cataluña

1 de enero, jueves: Año Nuevo

6 de enero, martes: Reyes

3 de abril, viernes: Viernes Santo

6 de abril, lunes: Lunes de Pascua

1 de mayo, viernes: Día del Trabajador

25 de mayo, lunes: Segunda Pascua

24 de junio, miércoles: San Juan

15 de agosto, sábado: Asunción de la Virgen

11 de septiembre, viernes: Diada Nacional de Catalunya

24 de septiembre, jueves: La Mercè

12 de octubre, lunes: Día de la Hispanidad

1 de noviembre, domingo : Todos los Santos

6 de diciembre, domingo: Día de la Constitución Española

8 de diciembre, martes: Día de la Inmaculada Concepción

25 de diciembre, viernes: Navidad

26 de diciembre, sábado: San Esteban

El primer festivo del año, como es tradición, será el jueves 1 de enero, con la celebración de Año Nuevo. Apenas unos días después, el martes 6 de enero, tendrá lugar la Festividad de los Reyes Magos, que marca el cierre oficial de las celebraciones navideñas.

La Semana Santa de 2026 se celebrará en la última semana de marzo, del domingo 29 hasta el domingo 5 de abril. En Cataluña, los días festivos serán el Viernes Santo (3 de abril) y el Lunes de Pascua (6 de abril), lo que permitirá disfrutar de un fin de semana largo.

De cara al final del año, las fiestas navideñas llegarán con un calendario algo irregular. El Día de la Constitución (6 de diciembre) caerá en domingo, por lo que no habrá puente, mientras que la Inmaculada Concepción (8 de diciembre) será martes.

La Navidad (25 de diciembre) caerá en viernes, y San Esteban (26 de diciembre) se celebrará en sábado, por lo que no se disfrutará de un descanso adicional.