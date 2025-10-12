Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
SEGURIDAD VIAL

El BOE confirma nuevo reglamento que podría eliminar los arcenes para construir carriles bici

El Gobierno ha dado luz verde al Real Decreto que desarrolla el contenido de la Ley de Carreteras

¿Las bicicletas pueden ir por los arcenes de las autopistas?

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

La semana pasada, el Consejo de Ministros aprobó la propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sobre el nuevo Reglamento General de Carreteras. De esta forma, el Gobierno ha dado luz verde al Real Decreto que desarrolla el contenido de la Ley de Carreteras vigente.

La normativa se ha incluido en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del viernes, 10 de octubre de 2025. En la Disposición Adicional Tercera del nuevo Reglamento General de Carreteras, se considera la reducción o eliminación de arcenes en las carreteras del Estado.

"En carreteras multicarril y carreteras convencionales con una intensidad media diaria reducida en las que se considere especialmente conveniente incluir un itinerario ciclista o dar continuidad a uno ya existente", indica la norma.

En estas vías, "la ejecución de vías ciclistas adyacentes a las carreteras del Estado podrán disminuirse o suprimirse los arcenes preexistentes, justificando que no se perjudican las condiciones de seguridad viaria o la adecuada explotación de la carretera".

Por lo tanto, esta nueva disposición permitiría eliminar o reducir los arcenes de las carreteras nacionales que tuvieran poco volumen de tráfico. Después, se podría construir sobre ellos carriles para bicicletas, siendo segregados o separados.

Los nuevos carriles podrían impedir el tránsito de los ciclistas por la calzada. Algunos usuarios destacan la contradicción de esta disposición con el derecho de los ciclistas a circular en la vía de la misma forma que los vehículos a motor.

No obstante, el objetivo de la norma es ampliar la red de itinerarios ciclistas seguros. En España, la conexión entre estos carriles suma más de 1.500 kilómetros a través del territorio.

Finalmente, la entrada en vigor de la disposición está supeditada a la elaboración de un informe técnico. Dicho documento debe procurar el correcto funcionamiento de la carretera con este cambio, garantizando la seguridad vial.

