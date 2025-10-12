SEGURIDAD VIAL
El BOE confirma nuevo reglamento que podría eliminar los arcenes para construir carriles bici
El Gobierno ha dado luz verde al Real Decreto que desarrolla el contenido de la Ley de Carreteras
La semana pasada, el Consejo de Ministros aprobó la propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sobre el nuevo Reglamento General de Carreteras. De esta forma, el Gobierno ha dado luz verde al Real Decreto que desarrolla el contenido de la Ley de Carreteras vigente.
La normativa se ha incluido en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del viernes, 10 de octubre de 2025. En la Disposición Adicional Tercera del nuevo Reglamento General de Carreteras, se considera la reducción o eliminación de arcenes en las carreteras del Estado.
"En carreteras multicarril y carreteras convencionales con una intensidad media diaria reducida en las que se considere especialmente conveniente incluir un itinerario ciclista o dar continuidad a uno ya existente", indica la norma.
En estas vías, "la ejecución de vías ciclistas adyacentes a las carreteras del Estado podrán disminuirse o suprimirse los arcenes preexistentes, justificando que no se perjudican las condiciones de seguridad viaria o la adecuada explotación de la carretera".
Por lo tanto, esta nueva disposición permitiría eliminar o reducir los arcenes de las carreteras nacionales que tuvieran poco volumen de tráfico. Después, se podría construir sobre ellos carriles para bicicletas, siendo segregados o separados.
Los nuevos carriles podrían impedir el tránsito de los ciclistas por la calzada. Algunos usuarios destacan la contradicción de esta disposición con el derecho de los ciclistas a circular en la vía de la misma forma que los vehículos a motor.
No obstante, el objetivo de la norma es ampliar la red de itinerarios ciclistas seguros. En España, la conexión entre estos carriles suma más de 1.500 kilómetros a través del territorio.
Finalmente, la entrada en vigor de la disposición está supeditada a la elaboración de un informe técnico. Dicho documento debe procurar el correcto funcionamiento de la carretera con este cambio, garantizando la seguridad vial.
- Rocío Vidal (32 años), divulgadora científica, sobre Marcos Llorente: 'Está a tres Doritos de juntarse con Javi Poves y afirmar que la Tierra es plana
- Comunicado de Joana Sanz tras el nacimiento de su hijo: 'Hay gente que le ha deseado el mal a nuestro bebé
- David Beckham se deja deleitar con el plato especial del restaurante Botafumeiro en Barcelona
- Alerta roja: La AEMET pone en aviso el Mediterráneo por tormentas de gran intensidad
- La anécdota de Shawn Kemp con Michael Jordan: 'Fumé antes de enfrentarme a él y jugué...
- El pan casero es mil veces mejor y este aparato de Lidl te permite hacerlo de forma fácil y barata
- El Granada, señalado por 'hacer negocio' en la campaña de la lucha contra el cáncer: 'Las están vendiendo a 85 euros y solo donan 2 euros
- Rooney explota contra Gerrard por sus palabras sobre la selección inglesa: “No éramos unos perdedores egoístas”