El BOE lo confirma: así es la nueva moneda de 2 euros que todos quieren conseguir en 2026

¿Eres un apasionado de las monedas y estás buscando siempre monedas conmemorativas que en un futuro puedan costar una auténtica fortuna? Entonces toma nota de lo que está a punto de pasar en España: nuestro país estrenará una nueva moneda conmemorativa en 2026 y el Boletín Oficial del estado (BOE) ya ha hecho oficial su llegada.

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre pondrá en circulación, desde el próximo mes de enero, una moneda de 2 euros dedicada al histórico Monsterio de Poblet, uno de los enclaves patrimoniales más emblemáticos de la provincia de Tarragona.

Se trata de una edición limitada que contará con 1,5 millones de unidades en circulación, despertando de momento un enrome interés entre coleccionistas y aficionados a la numismática, sobre todo si circulan monedas con defectos o fallos de acuñación que aumenten su valor en el mercado.

La aprobación se recoge en la Orden ECM/1351/2025, de 20 de noviembre, mediante la cual el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa autoriza la emisión, acuñación y puesta en circulación de estas monedas conmemorativas en el primer trimestre de 2026.

Su lanzamiento forma parte de una serie dedicada a los bienes españoles incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco y se trata de una moneda que gustará a muchos coleccionistas dedicados a recopilar monedas únicas.

¿Cómo es la moneda de 2 euros del Monasterio de Poblet?

El diseño mantiene las características habituales en las monedas bimetálicas de 2 euros. El anillo exterior, de color blanco plata, rodea un núcleo interior amarillo oro donde se representa la imagen del Monasterio de Poblet. En la parte superior encontramos la leyenda 'Monasterio de Poblet' y en la inferior aparecen el nombre del país y el año de emisión: 'España 2026'.

Como es ya habitual, las doce estrellas de la UE rodean todo el perímetro y el reverso será el estándar que encontramos en todas las monedas de 2 euros que encontramos en la eurozona, para evitar confusiones.

El Monasterio de Poblet fue construido en el siglo XII por monjes cistercienses y es uno de los complejos monásticos mejor conservados de Europa, panteón real de la Corona de Aragón en su momento. De ahí que su valor histórico y arquitectónico le garantizasen un hueco en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco en 1991.