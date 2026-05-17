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Sociedad

El BOE lo confirma: miles de empresas tendrán que revisar las nóminas ya pagadas en 2026 con efecto retroactivo

La nueva medida obligará a rehacer las nóminas del primer trimestre del año tras los últimos cambios aprobados por el Gobierno

Nóminas

Nóminas / El Independiente

Ramón Gutiérrez

Ramón Gutiérrez

Este cambio llega con efecto retroactivo y obliga ahora a muchas empresas a rehacer parte de las cotizaciones ya presentadas. La nueva orden publicada en el BOE fija las normas definitivas para 2026, pero lo hace cuando enero, febrero y marzo ya habían quedado atrás. Eso deja una consecuencia inmediata: revisar y corregir pagos que ya se habían dado por cerrados.

Desde el Consejo General de Graduados Sociales explican que las cotizaciones de los primeros meses del año tendrán que ajustarse para adaptarse a las nuevas bases y criterios aprobados por el Gobierno.

El BOE lo confirma

En la práctica, esto significa más gestiones para empresas, asesorías y departamentos de recursos humanos, que deberán recalcular importes y regularizar diferencias acumuladas desde el inicio de 2026.

La Seguridad Social ha asegurado que será ella misma quien se encargue de corregir automáticamente estas situaciones, tal y como recoge el Boletín RED 2026/05. Sin embargo, la medida deja un frente abierto que preocupa especialmente a asesorías y departamentos laborales.

Instituto Nacional de la Seguridad Social

Instituto Nacional de la Seguridad Social / SPORT

El principal inconveniente está en las cotizaciones correspondientes a marzo, abonadas en abril, ya que no entrarán dentro de ese proceso automático de regularización. En la práctica, esto obliga a muchos despachos a reaccionar contrarreloj para aplicar los cambios exigidos por la nueva normativa prácticamente sin tiempo de adaptación.

Desde el Colectivo de Graduados Sociales denuncian que la forma en la que se ha aprobado esta medida ha dejado a miles de asesorías y empresas completamente descolocadas.

Noticias relacionadas y más

Joaquín Merchán, presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, critica que la Orden llegara a finales de marzo pese a tener efectos retroactivos desde el 1 de enero, algo que, asegura, ha obligado a muchos profesionales a trabajar durante semanas sin los criterios necesarios para aplicar correctamente las cotizaciones y elaborar las nóminas.

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