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SOCIEDAD

El BOE confirma el mayor refuerzo judicial en años: hasta 700 plazas contra el colapso de los juzgados

Con esta medida se espera aliviar la sobrecarga de trabajo judicial

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. / José Luis Roca / EPC

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Cristian Miguel Villa

Cristian Miguel Villa

Hasta 700 nuevas plazas: eso es lo que ha confirmado el BOE como medida extraordinaria para reforzar la Justicia española. De hecho, el ministro Félix Bolaños ya lo ha definido como la mayor 'macroconvocatoria' hasta la fecha.

Así se busca reforzar a la Justicia española

La idea es que la nueva convocatoria de jueces, fiscales y magistrados aumente el volumen de la plantilla actual en hasta un 8,5%. Esto se traduce en las siguientes plazas:

  • 575 plazas para jueces y fiscales bajo oposición tradicional.
  • 125 plazas para magistrados mediante el cuarto turno, para juristas con más de 10 años de experiencia.

Esta medida tiene un claro objetivo: ayudar a combatir el colapso de los juzgados españoles. Y es que en este punto los retrasos en los procedimientos y la sobrecarga de trabajo de los tribunales es especialmente obvia.

El principal problema es que desde hace años se arrastra un ratio de juez por habitante que no alcanza a la media europea. Y eso inevitablemente da pie a un sistema ineficaz que no funciona al ritmo que requiere la sociedad.

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Tribunal Superior de Justicia de Madrid / sport

Esta amplia convocatoria forma parte también de un plan de modernización de la Justicia en el que la idea es digitalizar el sistema poco a poco: expediente judicial electrónico, juzgados especializados, mejoras de infraestructuras... se espera mucho más.

Asimismo, la idea es que aquellos que ocupen las nuevas plazas se vayan sumando poco a poco a plantilla judicial durante el siguiente año. La implementación, por lo tanto, será gradual y adaptada a las necesidades.

Dicho esto, la gran duda que reside actualmente es si las 700 nuevas plazas serán suficientes. Al fin y al cabo, el sistema judicial lleva años de retraso en este sentido, por lo que está por ver cuál es el impacto real de esta 'macroconvocatoria'.

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En cualquier caso, queda clara la intención de hacer que la Justicia española sea más eficaz que en años recientes. Como dice el dicho, 'más vale tarde que nunca', y más todavía cuando es algo que afecta a todo el estado español.

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