El BOE lo confirma: el Día del Padre 2026 no será festivo en toda España

El Día del Padre 2026, que se celebra el 19 de marzo, no será festivo en toda España. El BOE ha confirmado en qué comunidades autónomas sí tendrá carácter no laborable. Una vez más, se mantiene el marco optativo de la señalada fecha.

Las únicas Comunidades Autónomas en las que el Día del Padre será festivo

Según el comunicado en cuestión, las únicas Comunidades Autónomas que han dado continuidad al Día del Padre como un festivo reconocido son las siguientes: Comunidad Valenciana, Murcia, Galicia, Navarra y País Vasco.

En el resto de Comunidades Autónomas, el jueves del Día del Padre se tratará como un día laborable más. Esto quiere decir que colegios, empresas y demás que podrían verse afectados por un festivo se mantendrán en funcionamiento con total normalidad.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el Pleno del Senado de este martes. / Alejandro Martínez Vélez - Eur / Europa Press

Si bien ciertos municipios pueden optar por hacer del 19 de marzo un festivo local, la realidad es que a nivel nacional se considera sustituible. Es decir, cada comunidad autónoma decide si lo incluye en su calendario laboral o lo reemplaza por otro día.

Dicho esto, aquellas Comunidades Autónomas que sí den el 19 de marzo como un festivo han plantado la posibilidad de ver un puente que no tendrá lugar en el resto de España. Al fin y al cabo, la opción de hacer el viernes día festivo de libre elección plantea una media semana sin trabajo que seguro que muchos aprovecharán.

Aunque hoy en día se trata de un día festivo optativo, décadas atrás el Día del Padre fue reconocido como una de las festividades más importantes en toda España. Esto es algo que se fortaleció en particular durante la época de la dictadura.

Todo esto cambió en el año 1979, cuando por primera vez en más de 25 años se desestimó la obligatoriedad de hacer que el Día del Padre fuera festivo nacional. De ese punto en adelante, quedó a cargó de los organismos pertinentes.

Y tú, ¿qué opinas? ¿Debería el Día del Padre volver a celebrarse como un festivo más en toda España o ello supondría recuperar un elemento demasiado distintivo de la dictadura franquista?