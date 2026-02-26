Bodø, la ciudad ártica que conquista la Champions: 6 datos que explican su boom

Unos pocos la conocían por sus auroras boreales, pero ahora Bodø suena en boca de toda Europa por su presencia (sorprendente) en la Champions. Una ciudad situada más allá del Círculo Polar Ártico y que esconde muchos más secretos de lo que aparenta a primera vista.

Si quieres conocer 6 datos curiosos que explican por qué todo el mundo habla de Bodø, hemos recopilado algunas curiosidades que no deberías pasar por alto:

Tiene el remolino más fuerte del planeta. A pocos kilómetros de Bodø, encontramos la corriente de marea más potente del mundo, en Saltstraumen. Capital Europea de la Cultura 2024. Fue la primera ciudad situada por encima del Círculo Polar en obtener este reconocimiento. Sol de Medianoche y Noche Polar. Como en otras zonas cercanas, en verano el sol no se pone y en invierno no llega a salir. Días continuos y noches de varios meses que atraen a miles de turistas. Tamaño medio. Se trata de una ciudad muy pequeña con apenas 55.000 habitantes, que se ha situado en el centro de la actualidad deportiva gracias a su presencia en la Champions. Es uno de los mejores lugares para ver auroras boreales. Su latitud la convierte en un paraíso invernal para los amante sdel cielo nocturno y de este fenómeno que atrae cada año a decenas de miles de visitantes. Reconstruida tras la guerra. Fue prácticamente destruida en 1940 durante la invasión alemana y atravesó un largo proceso de reconstrucción.

Como habrás comprobado, Bodø es una ciudad con mucha historia, sí, pero también contemporánea a golpe de guerras y hielo. Una urbe que hasta ahora era apenas conocida por los amantes del frío, del invierno y de las auroras borales, y que ahora se encuentra en boca de todos.

Evidentemente, viajar a Bodø no es precisamente barato, pero si quieres descubrir un rincón inhóspito de este mundo, es una oportunidad de oro: cuenta con hoteles y hostales que se adaptan a todos los bolsillos.