¿Boda a la vista? La viral broma de Tsitsipas en los Premios Laureus que afecta directamente a Paula Badosa

Stefanos Tsitsipas y Paula Badosa acudieron ayer a los Premios Laureus World Sports, que se celebró en el Palacio de Cibeles de Madrid, siendo la primera vez que posaron juntos como pareja en una gala pública. Aparte, el evento reunió a algunos de los nombres más importantes del deporte mundial.

La pareja de tenistas empezó a salir a mediados de junio de 2023. Desde entonces, es una de las parejas más mediáticas del deporte. Entre ellos, el amor empezó a gestarse cuando el griego se fijó en ella en el Abierto de Australia de 2020. "Fue un flechazo y me quedé completamente hipnotizado desde aquel día. Recuerdo que pensé para mis adentros que algún día estaríamos juntos", señaló en una entrevista para la revista '¡Hola!'.

En esa época, Badosa estaba viviendo un momento complicado, debido a una lesión. "Conocí a Stef justo nada más lesionarme", destapó. Asimismo, reconoció que "él me aportó la felicidad, el apoyo y el aire fresco que tanto necesitaba en ese momento".

No todo ha sido coser y cantar para la relación, ya que han vivido varios baches muy complicados. Por ejemplo, Badosa anunció en mayo de 2024 que se separaba del griego, pero tres semanas después se reconciliaron. A pesar de todo, ahora están en su mejor momento.

Durante la alfombra roja de los Premios Laureus, la pareja de tenistas dejaron un momento inolvidable para todos sus seguidores, ya que ambos iban vestidos de blanco impoluto. Las redes no dudaron en pensar que podía ser una señal de una posible boda.

Tanto Tsitsipas como Badosa se dieron cuenta de este detalle antes de acudir al Palacio de Cibeles: "Cuando he visto esta combinación, le he dicho a Paula: 'Si nos fuésemos a casar así es probablemente como me gustaría hacerlo. Está bien tener una primera impresión de cómo se siente".

Entre bromas, el griego señaló que "a lo mejor, los premios Laureus son más que una gala, son una declaración".

🔔¿Campanas de boda?



🤍Tsitsipas y Badosa desfilaron de blanco por la alfombra roja de los Laureus y el griego bromeó sobre la posibilidad. #Laureus25 pic.twitter.com/hFkaAC3fRa — Teledeporte (@teledeporte) April 21, 2025

Después de su actuación en los Premios Laureus, las redes no han dudado en dictar sentencia. Un usuario expone que "me encanta esta pareja, están realmente enamorados". En cambio, un seguidor pone en el punto de mira su relación: "Desde que están juntos han hundido sus carreras, pero al menos son felices, parece...".