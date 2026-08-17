La boda de Cristiano Ronaldo y Georgina al descubierto: Todos los detalles, 'looks' e invitados

El máximo goleador de todos los tiempos, Cristiano Ronaldo, ya es un hombre casado después de comprometerse en matrimonio con su pareja, la 'influencer' hispanoargentina, Georgina Rodríguez. La expectación por conocer los detalles de la ceremonia era alta, como muestra el 'troleo' del portugués anunciando que tendría lugar en la catedral de su Madeira natal, cuando en realidad se celebró en casa, provocando que una marabunta de curiosos se acercara a la iglesia para ver salir a otros recién casados.

"Hemos decidido hacerlo en el salón de nuestra casa, donde desayunamos, almorzamos y cenamos, y donde vivimos la realidad de nuestras vidas. Dentro de 30 años quiero que los niños piensen: Algo maravilloso ocurrió en esta mesa: los votos matrimoniales de nuestros padres", comentaba 'Gio' en una entrevista reciente en 'Vogue'.

Sin embargo, también asegura que en un tiempo habrá una nueva celebración: "En el futuro tendremos una gran boda para poder celebrarla con familiares y amigos". Quizás será una vez Cristiano cuelgue las botas, una posibilidad que hoy es más real que nunca después de publicarse las últimas palabras del portugués: "Este probablemente sea mi último año en el fútbol, y quiero dejar un legado espectacular. Tengo mi futuro planeado", señalaba.

Una ceremonia en dos partes con un recuerdo a su primer contacto

Lo primero a destacar es que tan solo formaron parte de la celebración unos pocos integrantes de la familia, entre los cuales los cinco hijos de la unidad familiar, así que sumándolo al cobijo de su propio hogar la pareja llevó el concepto de la intimidad a la máxima expresión.

Cristiano Ronaldo revela la fecha de su boda con Georgina, y promete la Copa del Mundo / SPORT.es

Además, al ocurrir el 11 de agosto, la boda se celebró en la fecha del décimo aniversario del primer encuentro entre el, por aquel entonces, jugador del Real Madrid y una joven trabajadora de una tienda Gucci de Madrid. Por eso, decidieron apostar por la firma de alta costura italiana para sus vestidos (a medida) para la ocasión, aunque no lucieron los clásicos frac negro y vestido de novia blanco tradicionales.

Georgina optó por un conjunto blanco con falda midi de seda y una parte de arriba de manga larga, que completó con joyería Chopard de primer nivel que incluía el comentado anillo de compromiso carísimo que le regaló Cristiano o un collar de diamantes de 50 quilates. CR7 escogió el beige en algodón para su traje y los hijos combinaron los colores elegidos por sus padres para no romper con el cromatismo de la ceremonia.

Tras terminar la boda en casa, el matrimonio visitó el Santuario de Nuestra Señora de Fátima para la parte religiosa del acto: la bendición de parte de la iglesia en la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores.

Lo que no habrá será luna de miel, pues el futbolista debe reincorporarse con su club por estas fechas, aunque no es algo que preocupe a la 'influencer' que aseguraba que ya tiene una cada día, algo de lo que se puede dar fe con solo un vistazo a sus redes sociales, pues el estilo de vida que se puede permitir la familia hace que no necesiten este tipo de vacaciones tan comunes entre la gente 'normal'.