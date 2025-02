Blanca Suárez habla sobre las palabras de Dani Martín: "Intento tener buen recuerdo de todo lo que pasó"

Dani Martín ha sido el protagonista del último capítulo de 'Lo de Évole'. El cantante ha hablado largo y tendido con el presentador, mostrando una faceta desconocida para el gran público. Durante el programa, la estrella de 'El Canto del loco' habló de su familia, pero también de sus relaciones amorosas.

En 2014, Dani Martín y Blanca Suárez vivieron un breve romance, desde febrero hasta septiembre del mismo año. Ambos se conocieron durante la grabación del videoclip 'Emocional', cuando surgió el amor entre los dos. La pareja se encontraba en el momento más dulce de sus carreras profesionales, por lo que se convirtieron en un objetivo muy buscado para los paparazzi.

La exposición mediática fue una de las causas de su ruptura. "Para mí, en ese momento, fue difícil no poder bajar a la playa, no poder cenar con mis padres...". De hecho, les resultaba difícil conseguir intimidad: "Casi no estábamos solos, siempre había más gente que nosotros dos", explicaba. "Fue complicado porque creo que nos perdimos muchas cosas, y ella es una persona increíble", recordó.

En la actualidad, aprovechando su paso por los Premios Fotogramas de Plata, Blanca Suárez ha sido preguntada por las palabras del cantante en el programa de Jordi Évole: "Nunca he hablado de mis cosas, ni actuales ni pasadas ni nada, no creo que se hoy el día para empezar". Sin embargo, aseguró que "intento tener un buen recuerdo de todo lo que ha pasado en mi vida".