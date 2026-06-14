Blanca Pombal, entrenadora: "La sentadilla es un ejercicio sencillo que puedes hacer en casa y te da muchísimos beneficios"

La sentadilla se ha consolidado como uno de los ejercicios más completos y eficaces dentro del entrenamiento físico, hasta el punto de ser considerada por entrenadores y especialistas como un movimiento fundamental para la salud a cualquier edad, especialmente a partir de los 50 años.

Más allá de su presencia en el gimnasio, este gesto reproduce acciones tan cotidianas como levantarse de una silla, subir escaleras o agacharse. Precisamente por eso, los expertos lo definen como un patrón básico del movimiento humano: entrenarlo no solo mejora el rendimiento físico, sino que también tiene un impacto directo en la autonomía diaria.

Durante la ejecución de una sentadilla intervienen grandes grupos musculares como las piernas, los glúteos, el abdomen y la zona lumbar, además de sistemas de estabilización que implican al equilibrio y la coordinación. Es decir, no se trata únicamente de fuerza, sino de un trabajo global del cuerpo. Esta activación simultánea explica por qué se le atribuye el rango de “ejercicio estrella” dentro del entrenamiento funcional.

Su importancia aumenta con la edad. Con el paso del tiempo, el organismo pierde masa muscular y capacidad funcional, lo que puede traducirse en menor estabilidad, fatiga o dificultad para realizar movimientos básicos. En este contexto, la sentadilla se convierte en una herramienta clave para combatir ese deterioro progresivo.

“La sentadilla es un ejercicio sencillo que puedes hacer en casa y te da muchísimos beneficios”, explica la entrenadora Blanca Pombal. “Si hay un ejercicio estrella para mantenernos fuertes, firmes y activas a partir de los 50, es este”.

Uno de los principales atractivos de este ejercicio es su accesibilidad. No requiere equipamiento ni experiencia previa, y puede adaptarse fácilmente a cada nivel físico. Puede realizarse únicamente con el peso corporal, apoyándose en una silla o incorporando resistencia adicional a medida que se progresa.

La propuesta más básica consiste en sentarse y levantarse de una silla manteniendo una buena postura: espalda recta, pies firmes en el suelo y control del movimiento. Repetir este gesto varias veces al día puede suponer, según los especialistas, una mejora progresiva de la fuerza, la estabilidad y la resistencia muscular en pocas semanas.

Además de sus beneficios físicos, la sentadilla también tiene un componente funcional clave: ayuda a prevenir caídas, mejora el equilibrio y contribuye al mantenimiento de la independencia en edades avanzadas. Por ello, cada vez más profesionales del entrenamiento la recomiendan como base de cualquier rutina.