SALUD

Blanca García, nutricionista: "Evita comprar estas latas de atún, tienen más mercurio"

Especies como el atún o el pez espada tienen más mercurio que los peces pequeños

Blanca García, nutricionista, sobre las latas de atún

Blanca García, nutricionista, sobre las latas de atún / Sport

Andrea Riera

Andrea Riera

El atún es uno de los pescados más populares y consumidos en todo el mundo, y no es solo por su sabor. Es rico en proteínas de alta calidad y ácidos grasos Omega-3, que ayudan al corazón, al cerebro y al sistema inmunitario. Por eso, incluirlo de forma equilibrada en la dieta puede ser muy beneficioso.

Pero no todo es perfecto. Como otros peces grandes, también puede contener mercurio, un metal que se acumula en sus tejidos. Este contaminante está presente de forma natural en el mar y, a medida que los peces van creciendo y suben en la cadena alimentaria, su concentración aumenta. Eso significa que especies como el atún o el pez espada tienen más mercurio que los peces pequeños.

Este tema no es nuevo y los expertos llevan tiempo advirtiendo sobre él. En el caso del atún en conserva, tan habitual en dietas de gimnasio por su alto contenido en proteínas, también hay que tener cuidado. Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) controla los niveles de mercurio, tomar 15 o 20 latas a la semana puede resultar demasiado, así que conviene moderar su consumo.

Para elegir la opción más segura, la nutricionista Blanca García, conocida como @blancanutri en redes, concedió una entrevista a COPE en la que recomienda fijarse en las etiquetas: "Lo ideal sería escoger las latas de atún que tengan la denominación de atún y no atún claro, ya que tiene menos metal pesado porque es una especie más pequeñita".

La experta también señala que el envase influye en la seguridad del producto. Para minimizar la exposición a metales, recomienda escoger el atún envasado en vidrio y no en lata, "porque te ahorras el metal pesado que ya viene propio de la lata".

En cuanto a la variedad y preparación del atún, Blanca García detalla que hay varias opciones: "En realidad el natural es muy buena opción. En escabeche tiene un poquito de aceite de girasol, que no es lo ideal, aunque tiene muy poca cantidad y no pasa nada. Y si elegimos en aceite, lo ideal sería elegir en aceite virgen, que es el de calidad".

Por último, la nutricionista advierte sobre la frecuencia de consumo: "Lo ideal es no consumir más de una o dos latas de atún a la semana".

