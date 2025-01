Blanca Benlloch, tajante con 'La Revuelta' y David Broncano: "Enviaré a los espectadores a 'El Hormiguero'"

'La Revuelta' ha llegado para revolucionar la televisión. TVE compite directamente contra 'El Hormiguero' de Antena 3, líder indiscutible de la franja horaria, para hacerse con el 'acces prime time'.

El formato de David Broncano se emite de lunes a jueves a las 21:40 horas, con una duración de 70 minutos. En este colaboran caras conocidas como la de Jorge Ponce, Ricardo Castella o Grison, y cuentan cada noche con algunos invitados que son entrevistados.

Hace unas semanas que el espacio de TVE hizo unos cambios en la programación, y es que se interrumpe durante unos segundos para dar paso al resultado de la Bonoloto u otras loterías. Tras anunciar las modificaciones, Jorge Ponce comentó que "podría haber un trasvase de espectadores a otro programa" y explicó lo que emitían las otras cadenas en ese horario, algo que no gustó a Blanca Benlloch.

"Coincidí con ellos en la presentación de Navidad y, de hecho, en la foto de familia se me puede ver riñéndoles y ellos me miraban como diciendo '¿está de dónde viene?' (...) No me los envíes a otra cadena, sino cuando acabe enviaré yo a los espectadores a 'El Hormiguero'", ironizó la presentadora de TVE.

Jorge Ponce ha asegurado en alguna ocasión que durante esos segundos pierden espectadores y no ha dudado en ponerle humor al asunto: "Hemos intentado por las buenas que no se vayan, así que como algunos se van, durante esos 90 segundos hemos hablado con los de la Bonoloto y en una ventana voy a estar yo con esta navaja, ¿vale?".