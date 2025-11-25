Black Friday 2025: Así podrás conseguir las prendas agotadas de Zara antes que nadie

Ya estamos en plena semana del Black Friday 2025 y muchos son los consumidores que están esperando a que su establecimiento favorito anuncie los descuentos para comprar al precio más bajo. Y aunque a veces estas ofertas no siempre son reales, seguimos cayendo en ellas y recurriendo al consumismo puro y duro.

Según una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el 78% de los españoles planea comprar algo durante estas fechas, que comenzarán oficialmente el próximo viernes 28 de noviembre de 2025, aunque muchas tiendas ya hayan empezado con sus descuentos.

Una de las dificultades más habituales es conseguir prendas agotadas en Zara, pero la creadora de contenido Mirella Paricio (@lasgafasdemirella) comparte varios trucos en sus redes para lograrlo.

Consejos para comprar prendas agotadas de Zara en Black Friday

El primer consejo es muy simple: consultar el stock de Zara entre las 00.00 y las 02.00 horas ya que la mayoría de las reposiciones de productos en la app se hace en ese horario: "en ese intervalo, tienes más posibilidades de encontrar la prenda que buscas".

El segundo truco está relacionado con el carrito de compras. A menudo, cuando se repone un artículo, el stock aparece primero en el carrito durante unos segundos antes de reflejarse en la ficha del producto. Por eso, si ves que tu prenda favorita aparece agotada, no la elimines del carrito: ahí puede detectarse primero la reposición.

Mirella también aconseja mirar 10 minutos después de la apertura de tu tienda más cercana, entre las 10.00 y las 11.00 de la mañana, ya que muchos establecimientos de Zara devuelven productos que vuelven al stock online.

Además, cambios en foto, descripción u orden del artículo suelen indicar que Zara está preparando una reposición, y si mantienes tu prenda en favoritos, la app refresca el stock antes que la ficha principal.