Así es el Black Bay Chrono 39 'Bumblebee', el reloj de los ciclistas del Tudor en el Tour de Francia

En el Tour de Francia, cada segundo cuenta. A pesar de acumular horas y horas en carretera a lo largo de las tres semanas de competición, cualquier mínima diferencia puede convertir en exitoso un ataque, decantar una victoria de etapa o terminar incidiendo directamente en la general. El control del tiempo juega un papel fundamental dentro de la carrera y el Tudor Pro Cycling Team, estrechamente ligado al mundo de la relojería, ha aprovechado la visibilidad de la ‘Grande Boucle’ para lucir uno de los nuevos modelos de la firma.

Desde la presentación de los equipos en Barcelona hasta las etapas finales, los aficionados más atentos se habrán fijado en el llamativo reloj que Julian Alaphilippe, Marc Hirschi, Yannis Voisard y compañía han lucido en sus muñecas durante su andadura por carreteras galas. Se trata del Tudor Black Bay Chrono 39 'Bumblebee', fácilmente reconocible por su esfera amarilla y sus subcontadores negros que recuerdan al insecto que da nombre al modelo y también sirven como guiño al color más identificativo del Tour de Francia.

La elección del Tudor Black Bay Chrono 39 'Bumblebee' como modelo a utilizar durante la ronda gala guarda relación con la propia naturaleza de la carrera. Al tratarse de un cronógrafo, su portador puede no solo consultar la hora de forma convencional, también medir intervalos de tiempo a voluntad mediante una aguja central de segundos y un contador de 45 minutos.

Julian Alaphilippe, durante el Tour de Francia 2026 / Tudor Pro Cycling Team

Un cronógrafo pensado para combinar precisión y resistencia

Más allá de su función como cronógrafo, el Black Bay Chrono 39 'Bumblebee' presenta una caja de acero inoxidable de 39 milímetros, un tamaño que optimiza la comodidad en la muñeca. Un cristal de zafiro abombado y las características agujas 'Snowflake', uno de los elementos más reconocibles de Tudor desde finales de la década de los 60, rematan el diseño.

El mecanismo interno del reloj es el Calibre de Manufactura MT5813, un movimiento mecánico automático con una reserva de marcha de unas 70 horas. Este calibre cuenta además con la certificación oficial del COSC, que acredita su precisión como cronómetro suizo. El conjunto incorpora un brazalete de acero de tres eslabones y el cierre 'T-fit', que permite ajustar rápidamente su longitud sin necesidad de herramientas.

Plano detalle del Tudor Black Bay Chrono 39 'Bumblebee' / Tudor

Este modelo también responde a la tradición de Tudor, pues su condición de cronógrafo da continuidad a la relación de la marca con el mundo del automovilismo iniciada en 1970 con el Oysterdate, mientras que su hermeticidad hasta 200 metros enlaza con su experiencia en la fabricación de relojes de submarinismo.

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Todos estos elementos dan forma a una pieza que combina la estética deportiva con algunas de las señas de identidad histórica de la firma. En una carrera en la que cada segundo puede cambiarlo todo, el 'Bumblebee' se ha convertido en el complemento perfecto para los ciclistas del Tudor a lo largo del Tour de Francia.