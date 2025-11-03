Bizarrap apunta al Bernabéu: fichaje estrella para la NFL

Bizarrap es uno de los productores discográfico del momento. El músico argentino, mundialmente famoso por sus icónicas sesiones de música y freestyle, conocidas como "BZRP Music Sessions" y "BZRP Freestyle Sessions", y ha colaborado con artistas como Nathy Peluso, Shakira, Quevedo, Residente, Nicky Jam y Anuel, entre otros muchos cantantes.

Pero este 16 de noviembre, puede ir más allá. Bizarrap estaría en negociaciones avanzadas para presentarse en el estadio Santiago Bernabéu, que se convertirá en el epicentro del fútbol americano mundial por un día. La propuesta consiste en actuar durante el descanso de la NFL entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders.

La NFL, en Madrid

Un encuentro que forma parte del programa de los NFL International Games 2025, con el que la liga busca seguir expandiendo su presencia fuera de Estados Unidos. Con este evento, Madrid se suma a Londres, Múnich y Frankfurt como las únicas ciudades europeas que han acogido partidos de temporada regular de la NFL. La llegada de la liga más importante del fútbol americano al Bernabéu supone un nuevo paso en su estrategia global de internacionalización.

La elección de Bizarrap no sería casual. Su enorme popularidad entre el público latino, europeo y estadounidense lo convierte en una figura capaz de conectar tres culturas que estarán representadas en las gradas del Bernabéu. Su presencia añadiría un atractivo especial a una cita ya histórica.

¿De vuelta a los conciertos?

Si se confirma, sería también un hecho inédito en el feudo blanco, ya que actualmente existe una prohibición para la celebración de conciertos en el estadio. La actuación de Bizarrap rompería esa pausa musical que se mantiene desde septiembre de 2024, cuando el grupo Aventura ofreció el último concierto allí. La NFL, por su parte, sumaría un componente cultural que podría atraer a nuevos públicos.

Si finalmente las negociaciones prosperan, el partido entre Dolphins y Commanders no solo marcará un antes y un después en la historia del deporte estadounidense en España, sino que también servirá como un escaparate global para el talento latino representado por Bizarrap.