MÚSICA
Bizarrap apunta al Bernabéu: fichaje estrella para la NFL
El argentino estaría en negociaciones avanzadas para actuar en el estadio Santiago Bernabéu el próximo 16 de noviembre
Bizarrap es uno de los productores discográfico del momento. El músico argentino, mundialmente famoso por sus icónicas sesiones de música y freestyle, conocidas como "BZRP Music Sessions" y "BZRP Freestyle Sessions", y ha colaborado con artistas como Nathy Peluso, Shakira, Quevedo, Residente, Nicky Jam y Anuel, entre otros muchos cantantes.
Pero este 16 de noviembre, puede ir más allá. Bizarrap estaría en negociaciones avanzadas para presentarse en el estadio Santiago Bernabéu, que se convertirá en el epicentro del fútbol americano mundial por un día. La propuesta consiste en actuar durante el descanso de la NFL entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders.
La NFL, en Madrid
Un encuentro que forma parte del programa de los NFL International Games 2025, con el que la liga busca seguir expandiendo su presencia fuera de Estados Unidos. Con este evento, Madrid se suma a Londres, Múnich y Frankfurt como las únicas ciudades europeas que han acogido partidos de temporada regular de la NFL. La llegada de la liga más importante del fútbol americano al Bernabéu supone un nuevo paso en su estrategia global de internacionalización.
La elección de Bizarrap no sería casual. Su enorme popularidad entre el público latino, europeo y estadounidense lo convierte en una figura capaz de conectar tres culturas que estarán representadas en las gradas del Bernabéu. Su presencia añadiría un atractivo especial a una cita ya histórica.
¿De vuelta a los conciertos?
Si se confirma, sería también un hecho inédito en el feudo blanco, ya que actualmente existe una prohibición para la celebración de conciertos en el estadio. La actuación de Bizarrap rompería esa pausa musical que se mantiene desde septiembre de 2024, cuando el grupo Aventura ofreció el último concierto allí. La NFL, por su parte, sumaría un componente cultural que podría atraer a nuevos públicos.
Si finalmente las negociaciones prosperan, el partido entre Dolphins y Commanders no solo marcará un antes y un después en la historia del deporte estadounidense en España, sino que también servirá como un escaparate global para el talento latino representado por Bizarrap.
- El BOE lo confirma: el recorte en las nóminas de hasta 95 euros menos que entrará en vigor el 1 de enero
- Buenas noticias para millones de jubilados: esta será la subida de las pensiones máxima y mínima en 2026
- Javier Morant, autónomo: 'Un día trabajando 14 horas para que Yolanda diga que solo puedo trabajar 37 a la semana
- Un experto en trabajo desvela el trabajo mejor pagado de España: 'Un electricista gana más de 2.500€ y sin límite de edad
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: tu empresa no puede negarte este derecho si trabajas 6 horas seguidas
- Ángel Gaitan, mecánico, sobre los coches de segunda mano: 'Antes de comprar hay que revisar el coche a fondo
- Tienes derecho a 4 días libres pagados por ley: el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores lo confirma
- Félix Chaqués, extrabajador de Dabiz Muñoz, sobre trabajar con él: 'Lo hacíamos porque era lo que tocaba o por la pasión