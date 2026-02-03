Economía
Bitcoin pierde los 80.000 dólares y encadena varios días de venta
El precio del Bitcoin ha caído en los últimos días, situándose en mínimos no vistos desde abril de 2025
Durante la jornada de ayer, el Bitcoin cerró en 78.737,95 dólares. Este lunes, 2 de febrero de 2026, ha registrado una bajada del 0,004%, colocándose en los 76.597,47 dólares.
En los últimos años, el Bitcoin se ha establecido como inversión alternativa a los activos financieros más conocidos. Además, es la criptomoneda con la mayor capitalización del mercado.
No obstante, el precio del Bitcoin ha caído recientemente, situándose en mínimos no vistos desde abril de 2025. Porcentualmente, supone una caída del 13% en la última semana, aproximadamente.
Según datos de Coinglass, se han liquidado más de 1,6 mil millones de dólares en las últimas 24 horas. Por otra parte, Manuel Ernesto de Luque Muntaner, CEO de Block Asset Management, apunta que "encaja con una corrección 'de manual' con un activo con volatilidad estructural".
Para Manuel Pinto, analista financiero en XTB, explica que se debe a "una ola de ventas no determinada por el pánico, sino por la ausencia de compradores, impulso y confianza".
La caída podría explicar por el desapalancamiento de octubre, tal y como explica Rubén Ayuso, gestor de fondos cuantitativos y criptográficos en A&G: "Este proceso suele ser incómodo en precio, pero muy sano desde un punto de vista de ciclo".
El analista cree que estos datos "siguen siendo muy sólidos". Además, estos indicaros han coincidido con "buenas oportunidades de compra a medio plazo", mantiene Ayuso.
