El bitcoin se desploma: pierde casi la mitad de su valor en solo tres meses

El bitcoin está atravesando uno de sus peores momentos de los últimos años después de perder cerca de la mitad de su valor en apenas 3 meses. Considerada como la principal criptomoneda del mercado, acumula caídas del 8% en un solo día, del 20% en una semana y de hasta el 42% desde su último máximo.

¿Qué está pasando con el bitcoin y por qué cae tanto su valor?

En octubre, el bitcoin alcanzó un récord cercano a los 126.000 dólares, impulsado en parte por las expectativas generadas tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Entre sus promesas, el mandatario habló de convertir al país en una potencia del bitcoin e incluso anunció la creación de una reserva estratégica de la criptomoneda.

Sin embargo, el panorama ha cambiado mucho desde entonces. El precio ha caído por debajo de los 71.000 dólares, situándose por debajo del nivel que tenía antes de la victoria electoral de Trump.

Una tendencia bajista que ha arrastrado también al resto del mercado cripto, con descensos significativos en monedas como Solana o Dogecoin.

Entre las razones del desplome, expertos y analistas apuntan a la recogida de beneficios por parte de los inversores tras meses de fuertes aumentos. Cuando los precios alcanzan un nivel elevado, muchos optan por vender para asegurar ganancias, produciendo esa presión bajista que estamos registrando ahora.

Otro factor fundamental ha sido el cambio en la Reserva Federal de Estados Unidos. La designación de un nuevo presidente ha devuelto confianza a los mercados tradicionales, provocando un trasvase de capital desde activos alternativos como las criptomonedas o el oro, hacia inversiones consideradas más seguras.

En cuanto a España, el Banco de España estima que un 4,8% de los españoles invierte en criptoactivos. Aunque la mayoría destina menos del 10% de su cartera, unos 130.000 hogares concentran gran parte de sus ahorros en este tipo de activos, aumentando de forma notable el riesgo.