Una biomédica desmonta el ayuno intermitente de Ferran y Pedri: "Me parece un timo"

Esta semana ha servido para ver a los futbolistas del FC Barcelona, Ferran Torres y Pedri, en el plató de 'El Hormiguero' junto a Pablo Motos. Durante la entrevista se trataron diferentes temas, entre los cuales uno de ellos el ayuno intermitente, una práctica que venía haciendo el delantero valenciano y que ahora también ha incluido el canario en su rutina diaria.

Con ello, los profesionales dieron un mensaje muy potente a favor de una práctica que cada día gana más adeptos y que aseguran que permite perder peso más fácilmente, al menos entre las personas de a pie, mientras que para los futbolistas, confirmaban que les había servido para sentirse mejor y aumentar el rendimiento.

Ferran Torres explica que animó a Pedri a probar algunos de sus hábitos / Antena 3

"Le he metido a Pedri el ayuno intermitente. No desayuna y se siente con más energía. Suelo cenar sobre las 19:30/20:00, y hasta el día siguiente a las 14:00", señalaba el '7' azulgrana al respecto.

Sin embargo, los beneficios de esta práctica todavía no están completamente demostrados y algunos profesionales de la salud o de la ciencia ya han puesto el grito en el cielo al ver el aumento del número de practicantes.

Qué dice la ciencia acerca del ayuno intermitente

Uno de estos es la divulgadora en biomedicina, 'La Hiperactina', que cuenta con más de 2,5 millones de seguidores en YouTube, que tiene un vídeo explicando qué dice la ciencia al respecto.

Lo primero que destaca a la hora de poner 'peros' es que muchos de los estudios que confirman la efectividad de la práctica se han llevado a cabo con animales o con grupos reducidos de personas con características similares, como la edad, el hecho de ser no fumadores o de tener hipertensión: "Es complicado extrapolar los efectos a toda la población", señala.

El ayuno intermitente sigue estudiándose. / El Periódico

En este sentido, indica que es posible que en casos concretos, el ayuno intermitente sea positivo: "Por ejemplo, para personas con obesidad y diabetes tipo 2", comenta.

Otro de los problemas es que no existe una definición de lo que es este 'ayuno intermitente', es decir, que no existe ninguna rutina común en cuanto a horarios, tipo de comidas o descansos: "Al no seguir criterios homogéneos, cuesta comparar y sacar conclusiones de los diferentes estudios".

Por eso, resalta que "a día de hoy no existe evidencia científica sólida de que el ayuno intermitente sea beneficioso para la población general". Tampoco se sabe si el hecho de mantener esta práctica a lo largo del tiempo es positivo para la salud y conlleva contrapuntos, como "sentirse débil y mareado, irritable o con dolor de cabeza", además del "componente social muy fuerte" que asociamos a la comida.

Finalmente, comenta que "a algunos expertos les preocupa que seguir un ayuno intermitente estricto pueda favorecer la aparición de algún trastorno de la conducta alimenticia", por eso, la conclusión de la joven divulgadora es clara.

"Si se demuestra que es bueno para todos, bienvenido sea. Hasta entonces, hasta que no haya evidencia científica, tanto libro y tanto marketing alrededor de algo que carece de evidencia me parece un timo", sentencia el tema.

Si bien es cierto, la realidad es que en algunas personas esta manera de comer ha sido especialmente útil para reducir la grasa o simplemente bajar de peso, así como los que aseguran que han podido hacer deporte de forma más intensa.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la ciencia no ha dicho la última palabra al respecto y que siguen estudiándose los beneficios y perjuicios de una práctica bastante novedosa que ha llegado incluso al vestuario del Barça.