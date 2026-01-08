Salud
La bióloga Carolina revela el alimento milagroso para evitar la resaca: "Se trata de..."
Afirma que hay un alimento que es capaz de frenar sus síntomas de manera muy eficaz
A todo el mundo le ha pasado alguna vez: si te pasas la noche anterior con las bebidas espirituosas, lo más probable es que a la mañana siguiente tengas una de esas resacas que no deseas ni a tu peor enemigo.
En este sentido, han surgido muchos mitos y leyendas sobre cómo aliviar los síntomas de la misma, pero hay algunos de ellos que son más reales de lo que parece. Y, como respaldo para los mismos, está la propia ciencia.
La cosa es que en las últimas horas se ha viralizado mucho un método para sobrevivir a la resaca que parece realmente sencillo y lo es: basta con ingerir un alimento concreto antes de empezar a beber.
Así lo revela Carolina, experta bióloga y creadora de contenido, quien en una de sus últimas publicaciones comentaba que el queso curado puede ser tremendamente útil para evitar posibles resacas.
"Se trata de un alimento muy rico en grasa. Esto consigue que el paso del alcohol a la sangre sea mucho más lento", afirmaba Carolina como clave principal de por qué este truco funciona.
Esto último es importante de cara a que la resaca se produce porque el cuerpo no tiene suficiente tiempo de cara a convertir el acetaldehído en acetato, componente que genera ese estado no deseado a la mañana siguiente de haber bebido demasiado.
Utilizando este alimento, por tanto, nuestro cuerpo contará con más tiempo para ir asimilando el ya mencionado componente y evitar que se acumule en nuestro organismo. Algo que es crucial para sobrevivir a resacas especialmente intensas.
Por otro lado, la experta bióloga también recomienda beber bastante agua durante la mañana de la resaca para poder luchar contra la deshidratación que es causa y efecto al mismo tiempo de este fenómeno indeseado.
