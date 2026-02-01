Este es el billete que sigue circulando en Europa y vale más de 1.000 euros

Durante décadas, muchos países han optado por retirar los billetes de mayor denominación como medida para combatir el blanqueo de capitales y otros delitos financieros. Suiza, sin embargo, sigue yendo a contracorriente: el billete de 1.000 francos continúa en circulación desde el siglo XX y sigue utilizándose con normalidad.

Aunque el auge de las ciberestafas ha reducido el protagonismo del fraude ligado al dinero en efectivo, los billetes de alto valor no han desaparecido por completo.

Este billete suizo, en circulación desde hace décadas con el respaldo del Banco Nacional de Suiza, destaca por su enorme valor económico. A modo de referencia, 1.000 francos suizos se sitúan en torno a los 1.070 euros y a los 1.200 dólares estadounidenses.

Para ponerlo en contexto, en España el billete de mayor denominación es el de 500 euros, una cifra sensiblemente inferior si se compara el poder adquisitivo por cada unidad.

Pero, entonces, ¿cuál es el billete con mayor valor del planeta? El primer puesto lo ocupa el billete de 10.000 dólares de Singapur, líder en valor nominal: equivale a unos 6.600 euros (alrededor de 7.800 dólares estadounidenses) y, de acuerdo con datos de Bloomberg, es el único que supera en este aspecto al billete de 1.000 francos suizos.

Su utilidad práctica se entiende con un ejemplo sencillo: con solo diez billetes de 1.000 francos, una persona puede llevar encima cerca de 10.700 euros. Esta alta denominación permite realizar compras que en otros países serían difíciles de asumir en efectivo —como la adquisición de un coche—, aunque también conlleva mayores riesgos de seguridad.

Al margen del uso cotidiano, el mercado del coleccionismo va aún más lejos, con billetes y monedas históricas que alcanzan cifras muy superiores: desde un billete de 100 pesetas valorado en hasta 12.000 euros hasta piezas numismáticas que pueden llegar a 250.000 euros.