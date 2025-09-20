Este billete de una peseta es uno de los más buscados y se subasta por hasta 20.000 euros

La numismática sigue batiendo récords en el mercado de subastas con piezas excepcionales. Los aficionados a esta disciplina encuentran en la moneda histórica española algunos de los objetos más buscados por Internet.

La peseta fue la divisa utilizada en España desde 1868 hasta 2002, cuando se estableció el euro. No obstante, hay muchos hogares en nuestro país que todavía cuentan con múltiples ejemplares en casa, por nostalgia o simplemente porque permanecen guardados.

Según los datos del Banco de España, en 2020 se estimaba que quedaban 1.607 millones de pesetas sin canjear. Esta situación supone una oportunidad para los coleccionistas, que buscan la revalorización de estos objetos a través de sus características especiales.

El billete de 1 peseta se ha convertido en uno de los activos más valorados en el mercado numismático. Este billete fue emitido por el Banco de España en 1953 y puede alcanzar hasta los 20.000 euros en plataformas de compraventa y espacios de subastas.

Este billete cuenta con la particularidad de que fue el último con una denominación tan baja antes de que este valor fuera acuñado en monedas. En su anverso, presenta el retrato del Marqués de Santa Cruz, Álvaro de Bazán, marino de la naval española en el siglo XVI. Por su reverso, aparece representado un galeón, uno de los navíos más importantes de la Armada española.

En páginas especializadas, este billete ronda los 225 euros, según su estado de conservación. Por otra parte, en plataformas de subasta como eBay, algunos ejemplares han alcanzado los 20.000 euros por parte sus vendedores.

La variación del precio depende del estado de conservación y otros distintivos únicos como errores de impresión o fabricación. Una diferencia entre sus características convierte este billete en una pieza única para los coleccionistas de la numismática.

En un mundo cada vez más digital, donde los pagos se realizan a través de la tarjeta bancaria o el teléfono móvil, ha crecido el interés por conservar estos recuerdos tangibles. Los expertos recomiendan revisar cajones, trasteros y álbumes familiares en busca de estos tesoros.