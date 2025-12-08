Este es el billete más caro del mundo: equivale a 10.000 dólares y estuvo en circulación hasta hace poco

En el mundo de la numismática existen ejemplares de billetes y monedas que valen una auténtica fortuna, pero las cifras que alcanzan en subastas se deben a que son realmente escasos o inusuales.

Tiene sentido, si lo piensas detenidamente: el hecho de que solo existan un puñado de monedas en el mundo hace que estas se conviertan automáticamente en ítems muy codiciados por todo tipo de coleccionistas.

No obstante, hay billetes y monedas que alcanzan un alto valor por otro tipo de circunstancias menos comunes, tal y como ocurre con el billete de 10.000 dólares de Brunéi. Pero, ¿qué tiene de especial exactamente?

Por resumirlo a términos concretos, se trata de un billete que se estuvo en plena circulación hasta hace muy poco dentro del país asiático y, tal y como mencionaba antes, equivale a la cantidad de 10.000 dólares.

Es decir, es como si, además de existir billetes de 5€, 10€, 20€, 50€, 100€ y 500€ en España, también hubiera uno de 10.000€. No obstante, este billete de Brunéi cuenta con una historia apasionante que suma puntos en cuanto a valor percibido por coleccionistas.

La cosa es que este billete se creó en el año 1967 como parte de un acuerdo económico entre Brunéi y Singapur, donde ambos países hicieron que sus respectivas monedas fueran totalmente intercambiables.

De esta manera, el gobierno de Brunéi tomó la decisión de crear un billete de 10.000 dólares con el objetivo de agilizar las operaciones interbancarias entre ambos países en una época donde no existía la digitalización actual de los bancos.

Sin embargo, este billete dejó de emitirse en el año 2020, haciendo que su valor haya subido por las nubes en subastas al dejar de estar en circulación, aunque se desconoce qué precios podría alcanzar en este tipo de compraventas.