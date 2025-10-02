Es un billete de 5 euros, pero en subastas llega a venderse por cientos

El mundo del coleccionismo es uno que siempre tiene un ojo puesto en anomalías de toda clase: desde productos con errores hasta otros con valor histórico. Hoy, vengo a hablaros de un billete de 5 euros con muy alta consideración.

Así es el billete de 5 euros que NO vale 5 euros

El billete del que me toca hablar es el 'firma Duisenberg, 1 de enero de 2002, Serie V (España)'. ¿Por qué es tan especial un billete de 5 euros? Pues porque en este caso pertenece a la primera serie de billetes de euro que fue impresa en su momento.

La firma de Duisenberg es algo que realmente le da mucho peso al valor del billete, pues se trata del primer presiente del BCE. Tener la distinción de este en lugar de otros que vinieron más tarde (como Jean-Claude Trichet) definitivamente suma en su consideración.

Billete 5 euros Duisenberg / SPORT.es / Ibercoin

Asimismo, también hay que tener en cuenta que cuanto más bajo el número de serie, más atractivo se hace para coleccionistas; numeraciones como 0000010 implica que se trata de uno de los primeros ejemplares jamás producidos.

Similarmente, el hecho de que cuente con la 'serie V' lo vincula directamente a una impresora correspondiente a España, lo que lógicamente se valora positivamente entre coleccionistas de nuestro país.

Pero, ¿de cuánto estamos hablando que se paga por este billete en subastas? Pues tiene rangos muy llamativos, ya que se ha visto alcanzando hasta los 300 euros y en otras ocasiones vendiéndose por 20 euros.

¿Qué afecta al valor final en subastas? Pues aspectos como la mencionada numeración baja, que se ponga a la venta con un billete correlativo, que cuenta con algún pequeño defecto de impresión y peculiaridades similares.

Ahora ya sabes, antes de tomar un billete de 5 euros y guardarlo simplemente por su valor de mercado, no estaría mal que le echaras un vistazo para comprobar sus características. Quizá te lleves una sorpresa con la firma Duisenberg.