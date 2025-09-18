Es un billete de 5 euros, pero se ha llegado a vender por más de 10 mil euros en subastas

En el mundo del coleccionismo no todo son cuadros, monedas o esculturas, sino que incluso simples billetes tradicionales de euro pueden ocupar un lugar muy destacado. Y eso es justamente lo que ocurre con el billete de 5 euros del que vengo a hablar hoy.

Los primeros billetes de 5 euros, tesoros históricos

Fue durante el 1 de enero de 2002 que empezaron a circular en la mayoría de puntos de Europa los que se trataban de los primeros billetes de cinco euros, y en efecto estos contaban con una serie de peculiaridades que ayudaban a su clasificación.

Para identificar el origen de uno de estos billetes, se asociaba una letra a un país de origen, como una 'X' en el caso de Alemania. Pero además, casi que de forma más significativa, se establecía un número de serie con el que determinar cuándo había sido producido el billete.

Esto, lógicamente, causó que algunos billetes en existencia acabaran contando con distintivos tan únicos y especiales como 'X000000001', lo que esencialmente hace que el billete en cuestión pase a ser una especie de pieza de museo.

Aunque lógicamente ocurre con muy pocos ejemplares, los billetes que todavía se pueden encontrar con designaciones similares a la especificada se considera que cuentan con un valor que se mueve entre los 12 mil y los 15 mil euros.

Durante estos últimos años, se han producido subastas en Europa en las que se han vendido ejemplares del rango de designación '0000000XX', los cuales han acabado saliendo por precios de entre 5 mil y 10 mil euros, lo que refuerza cómo de especial es una pieza como esta.

Uno de los rumores más curiosos que existen en torno a estos billetes es que se cree que algunos de los primeros ejemplares en producirse jamás fueron liberados al público, con lo que estarían siendo custodiados en calidad de tesoros históricos.

¿Qué te parece la existencia de estos billetes tan aclamados? Obviamente conservar un billete es mucho más complicado que no una moneda por lo delicado del papel, así que si tienes una pieza similar en tu poder mejor que hagas todo lo posible para cuidarla al máximo.