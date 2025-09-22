Un billete de 100 pesetas se subasta por miles de euros en Internet

La numismática se encarga de estudiar las monedas, billetes y medallas, que han existido a lo largo de la historia. Los aficionados de esta disciplina investigan las diferentes colecciones que existen en el mercado. De hecho, algunos coleccionistas pagan miles de euros por las piezas más buscadas en Internet.

En España, la peseta fue la divisa utilizada desde 1868 hasta 2002, cuando entró en el euro. No obstante, los españoles podían cambiar sus pesetas por euros hasta agosto de 2021, cuando terminó el plazo para hacerlo.

En este contexto, muchos ciudadanos han guardado algunos ejemplares por nostalgia y otros los han olvidado en sus cajones. Sin embargo, los aficionados de la numismática han sabido a reconocer el valor histórico de estas monedas y billetes.

Esto es lo que ocurre con el billete de 100 pesetas, acuñado en 1875 y cuya retirada de circulación se produjo en 1902. Este papel de moneda ha salido en subasta por la casa Aureo & Calicó, con un precio inicial de 8.000 euros. Ahora bien, los especialistas creen que la puja puede cerrarse en 12.000 euros.

La característica más especial de este billete es que fue parte de la colección del marqués de la Ensenada. La pieza tiene origen en la especializada Casa J. H. Sanders de Londres, y se mantiene encapsulada.

Desde la casa de subastas, explican que "los grabados de las figuras femeninas del anverso, alegorías de la ciencia y la industria respectivamente, están hechos a buril con fondo al aguafuerte, siguiendo la técnica de los grabadores ingleses".

Según afirma el Banco de España, las circunstancias impuestas por el Decreto Ley de 19 de marzo de 1874, la fábrica no podía atender las necesidades de circulación fiduciarias. Por este motivo, se encargó una nueva emisión a Londres.

En la parte del reverso, el billete cuenta con un espacio blanco en el centro. En esta zona, se tendría que estampar el nombre de las sucursales, donde estaban destinados a domiciliarse.