El billete de 100 pesetas que hoy vale más que un coche nuevo: ¿lo conservas?

Aunque no es muy habitual en la actualidad conservar monedas y billetes antiguos, sobre todo en lo que respecta a las antiguas pesetas, es posible que si conservas alguna pieza tengas un auténtico tesoro en casa. Como este billete de 100 pesetas de 1875.

El billete de 100 pesetas de los miles de euros

Se trata de un billete de 100 pesetas especialmente valorado por su rareza debido a su diseño en el anverso. Hay otras monedas y billetes españoles que alcanzan precios desorbitados entre los coleccionistas, pero este ha llegado a venderse en subastas por más de 10.000 euros.

Este billete en concreto muestra la imagen de la colección del Marqués de Ensenada, muy rara y escasa. Los coleccionistas valoran sobre todo esos factores: que las monedas o billetes sean de una tirada especial o única, que haya pocas unidades, y también su estado de conservación. A veces, ambos se juntan.

En este caso, este billete de 100 pesetas lo une todo: una edición muy especial de la que se estima que quedan muy pocas unidades y un posible estado de conservación muy bueno. Esto no suele ser habitual, pero aunque el billete no esté en perfecto estado, algunos coleccionistas también están dispuestos a comprar muy caro.

Existe otra colección de billetes de 100 pesetas de 1875 igualmente valorada, en la que se muestran figuras femeninas que representan la ciencia y la industria. Se han llegado a vender por entre 8.000 y 12.000 euros entre los coleccionistas, lo que da una buena muestra de su valor.

Las monedas tampoco se quedan atrás, ni mucho menos, y tenemos el calro ejemplo de una moneda de 100 pesetas de 1870 que se llegó a subastar por 150.000 euros debido a su rareza y a su perfecto estado de conservación.

Otros factores que pueden hacer que una pieza sea valiosa, independiente de si se trata de una pieza extraña o más común, son los errores de impresión o de fabricación que convierten a esa pieza en una única.