El billete de 10 euros puede pagarte el coche: se revende por hasta 15.000 euros y es muy codiciado por coleccionistas

Existen ciertos artículos dentro del mundo de la numismática que alcanzan cantidades ingentes de dinero, superando su propio valor nominal de manera exponencial. Tanto es así que hay monedas que se revenden por millones de euros, aunque hoy nos centraremos en un artículo más modesto.

En este caso en concreto, se trata de un billete de 10 euros que ha logrado multiplicar su valor en más de 1.000 veces. Pero, ¿qué lo hace tan especial y por qué es tan codiciado en los círculos de coleccionistas?

Hablamos, específicamente, del billete de 10 euros emitido en Grecia en el año 2002; momento en el que el euro comenzó a extenderse a varios países del mediterráneo. Pues bien; el quid de la cuestión es que hay uno que se ha revendido por hasta 15.000 euros.

Las razones por las que este ejemplar ha costado tanto dinero tiene que ver con una condición que consta como un patrón en todos esos artículos de numismática que incrementan su precio en subastas de forma significativa.

Efectivamente, estamos hablando de un defecto de fabricación. El billete en cuestión fue acuñado y emitido con un error de fábrica que lo convierte en un ejemplar único en todo el mundo, lo cual hace que se convierta en un artículo codiciadísimo.

Además, el ejemplar en cuestión cuenta con otro factor que contribuye a su valor, el cual tiene que ver con que se encuentra en un estado perfecto de conservación. Algo indispensable a la hora de que el precio de estos ítems no se degrade con el tiempo.

Sumando estos dos aspectos, tenemos un billete de 10 euros que se vendió por 15.000 euros en la última subasta en la que fue visto por ser un ejemplar rarísimo y estar perfectamente conservado.

Y es que, teniendo en cuenta cómo está actualmente el mercado de la numismática, lo más probable es que su valor ascienda de nuevo a lo largo del próximo 2026 en caso de que su actual dueño tenga intenciones de ponerlo a la venta próximamente.