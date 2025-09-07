El billete de 1 peseta que pasó desapercibido… y hoy puede salvar tu bolsillo

Se trata de uno de los últimos billetes con un valor tan bajo en pesetas que se emitieron antes de que las monedas se hicieran con el control del bolsillo de los españoles. Sin duda, es uno de los billetes de peseta más codiciados: el billete de 1 peseta de 1953 del que hablamos puede alcanzar hasta 25.000 euros en el mercado numismático.

Los coleccionistas buscan especialmente la versión que muestra un galeón en el reverso y la imagen del Marqués de Santa Cruz en el anverso. Hace más de 70 años, este billete era algo común y pasó por las manos de millones de españoles.

Hoy, sin embargo, es muy difícil de encontrar, sobre todo si se trata del diseño concreto que los numismáticos persiguen. Aunque parezca increíble que un billete de apenas 1 peseta pueda costar tanto, su valor actual se debe a su rareza y a lo excepcional que es encontrarlo en la actualidad.

En el mundo de la numismática, algunas monedas y billetes adquieren con el tiempo un valor sorprendente, convirtiéndose en auténticas joyas para los coleccionistas. Tanto es así, que este billete hoy podría valer lo mismo que un coche nuevo.

Su elevado precio no solo se debe a su rareza, sino también a su excelente estado de conservación —algo difícil de encontrar— y a la alta demanda que genera entre los aficionados.

Es un caso realmente especial y, hoy en día, muy difícil de encontrar. Sin embargo, si lo tienes en casa, reconocerlo te resultará muy sencillo. El billete de una peseta de 1953 cuenta con características únicas que lo hacen inconfundible para los coleccionistas.

Fue emitido por el Banco de España y constituye una de las últimas denominaciones bajas en formato papel antes de la llegada definitiva de las monedas. Esa singularidad es precisamente lo que lo hace tan especial.

Para identificarlo, basta fijarse en su anverso, donde aparece la imagen del Marqués de Santa Cruz, destacado noble y militar español del siglo XVI. En el reverso, llama la atención la ilustración de un galeón, reflejo del papel crucial que tuvo España en la navegación y el comercio marítimo de la época.