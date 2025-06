Bill Murray sorprende en 'El Hormiguero' con un recuerdo familiar que hizo llorar y reír a la vez

¿Quién iba a decir hace tan solo unas semanas que Bill Murray sería uno de los invitados estrella de 'El Hormiguero'? El conocido actor estadounidense se encuentra de paso en España y eligió el plató de 'El Hormiguero' para presentar su espextáculo musical y literario titulado 'New Worlds: Bill Murray, Jan Vogler and friends', que le llevará a recorrer nuestro país a lo largo de las próximas semanas.

Pablo Motos tuvo mucho interés en saber cómo disfruta más Bill murray, si rodando una película de las muchas que ha grabado, o protagonizando un espectáculo como 'New Worlds: Bill Murray, Jan Vogler and friends': "a mi me gusta mucho rodar películas, me gusta estar en un set con mucha gente que tiene el mismo objetivo y que la película salga bien".

¿De dónde viene su talento para la comedia? En este momento de la entrevista, Bill Murray ha revelado de dónde nació esta vocación: su obsesión por hacer reír a su padre. "Recuerdo perfectamente la primera vez que hice que se partiera de la risa. Me caí de la silla mientras cenábamos".

Cuando se cayó, se golpeó la cabeza con la pata de la mesa, que era de metal: "me hice un daño horrible, pero medio igual porque fue una sensación maravillosa. Ese dolor terrible de cabeza, y al mismo tiempo, mi padre partido de risa".

'New Worlds: Bill Murray, Jan Vogler and friends' en España: Fechas y ciudades

El cómico estadounidense visitará algunas de las ciudades más importantes de España: Madrid (13 de junio), Las Palmas de Gran Canaria (15 de junio), Santa Cruz de Tenerife (17 de junio), Bilbao (19 de junio) y Barcelona (21 de junio).

Un show que muestra la esencia de los valores estadounidenses en la literatura y en la música, que comunica los puentes que los artistas han tendido entre América y Euripa.