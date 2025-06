Bill Murray revela en 'El Hormiguero' lo que piensa sobre los Oscar: "Hay una especie de adicción"

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Plex, entre otros.

El programa ha acogido hoy al actor Bill Murray. El estadounidense ha acudido a 'El Hormiguero' para presentar su espectáculo musical que llega a España en este mes de junio. Aparte, ha desvelado algunas experiencias que jamás había contado en televisión.

Solo al pisar el plató de 'El Hormiguero', Murray se ha mostrado muy contento de volver a Atresmedia. El estadounidense ha confesado que "tenéis un equipo fantástico y todo el mundo se lo pasa bomba".

Motos le ha preguntado qué prefiere: rodar películas o hacer comedia. Sin dudarlo, él ha elegido el cine, argumentando que la sensación de que todo salga bien es incomparable. Además, ha señalado que en un set de rodaje"no puedes hacer el vago", ya que estás rodeado de muchos compañeros y el trabajo en equipo.

Murray nunca ha ganado un premio Oscar, y en una entrevista, dijo que la obsesión por ganar un premio puede ser como un virus. Una declaración que no ha pasado por alto el presentador y se ha interesado en saber por qué lo dijo.

El estadounidense ha comentado que "la verdad es que fue curioso, había un montón de premios y pensé: 'Me darán el Oscar', y cuando no me lo dieron, me di cuenta de que tenía una gripe. Yo lo quería y lo deseaba. Aprendí la lección: hay una especie de adicción".

El actor siempre ha sido consciente que "las películas no las ruedas para ganar premios". Desde la experiencia, ha asegurado que ha visto a muchos actores que tras ganar un Oscar cambian su mentalidad a la hora de coger proyectos. Murray ha acabado bromeando diciendo que "a mí ya no me va a pasar".