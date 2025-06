Bill Gates anuncia el destino de su fortuna: "No me podrán juzgar"

El magnate americano ya ha decidido el futuro de su fortuna. A sus 69 años, Bill Gates se ha consolidado como una de las personas más ricas del mundo. Una figura muy influyente en el mundo de la tecnología y la filantropía, con una fortuna que alcanzaría los 200.000 millones de dólares.

Bill Gates no va a dejar su fortuna a nadie de su familia, al menos, no toda. El filántropo ha confirmado en algunas entrevistas que no dejaría una gran herencia a sus hijos ni a sus familiares, sino que su dinero será donado. Además, quiere dejar claro que su propósito en la vida es mucho mayor que ser multimillonario. De hecho, él mismo afirma que "la gente dirá muchas cosas sobre mí cuando muera, pero estoy decidido a que 'murió rico' no sea una de ellas."

Gates Foundation y... el África

A pesar de que suele ser el orden natural, el conocido empresario ya afirmó en una entrevista concedida al podcast Jay Shetty que no dejará su millonario patrimonio a ningún familiar y herederos, o almenos todos, ya que considera que su fortuna "es ilegítima" y que "tiene que tener un retorno con la sociedad", decía. Así, Jennifer, Rory y Phoebe Gates, tan sólo recibirán la herencia legítima de su padre, es decir, el porcentaje que les corresponde por ley por ser descendientes directos del magnate.

Uno de los destinos será la fundación que creó en 1994, 'Gates Foundation', según afirmaba a través de una carta. El otro, el África. "Las madres deben sobrevivir al parto. Los bebés deben sobrevivir más allá de su quinto cumpleaños, los niños deben estar bien alimentados. Muchas de estas enfermedades infecciosas deben desaparecer, y el resto, en veinte años, debe estar en un nivel muy bajo", decía Gates.

Además, el fundador de Microsoft afirmó que "todos los países de África deberían encaminarse hacia la prosperidad", añadía.

"Algo que no he dicho públicamente antes es que, si consideramos las prioridades y las excelentes alianzas que tenemos, la mayor parte de esos fondos se destinará a ayudarles a abordar los desafíos aquí en África", comenzó a decir en la sede de la Unión Africana (UA) en Adís Abeba, el pasado 2 de junio. Continúo asegurando que esta decisión la había tomado para conseguir «unos objetivos bastante básicos».

Bill Gates ya ha demostrado una y otra vez que es solidario con sus acciones caritativas y donaciones a organizaciones que trabajan para la mejora de las condiciones de vida de las personas, en ámbitos la salud, la educación y los derechos humanos en general.