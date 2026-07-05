Bianca, experta en finanzas, desvela distintos trucos para ahorrar dinero: "Pocas personas aplican estos métodos"

Ahorrar no es nada fácil, pero es muy necesario para evitar deudas y lograr metas financieras a mediano o largo plazo. Una de las últimas personas en pronunciarse en cómo se puede ahorrar fue la experta en finanzas Bianca, más conocida en redes como @biancatalksmoney, quien compartió un vídeo desvelando nueve métodos eficaces de ahorro.

En primer lugar, la economista empezó avisando de que "si esperas el final del mes a ver cuánto te sobra en la cuenta, lo estás haciendo mal". Por esta razón, señaló nueve trucos que "te van a ayudar a ahorrar sin tener sorpresas el día 31".

El primer consejo que otorgó es ahorrar tu primera hora de trabajo: "Calcula cuánto ganas por hora y guarda automáticamente esa cantidad cada vez que cobres". Por otro lado, destacó la regla del 50/30/20: "50% necesidades, 30% estilo de vida, 20% ahorro o inversión". No obstante, quiso dejar claro que no es un método "perfecto", pero "es una forma muy clara de empezar a organizar tu dinero".

La experta en finanzas desveló que "el ahorro no puede ser lo que sobra al final del mes", debido a que tiene que salir de tu cuenta el mismo día que cobras. Otra técnica que compartió Bianca fue la del "reto de ahorro de 52 semanas", que consiste en que "empiezas ahorrando 1 euro la primera semana, 2 euros la segunda semana y 3 euros la tercera... al final del año habrás ahorrado más de 1300 euros sin casi notarlo".

Una de las cosas que utiliza la economista y le va muy bien para ahorrar es el redondeo automático: "Cada compra se redondea al euro superior y la diferencia se guarda. Son pequeñas cantidades, pero con el tiempo suman mucho".

Bianca señaló que la regla del 72 es una forma rápida de entender el interés compuesto: "Divide 72 entre el rendimiento anual de una inversión para saber cuánto tardará tu dinero en duplicarse".

No dudó en decir que es clave "ahorrar antes de comprar algo" y "automatizar todo lo posible", pues el ahorro siempre funciona mejor cuando no depende de tu disciplina.

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El último consejo que dio es separar el dinero en cuentas diferentes, ya que "ver el dinero separado evita gastarlo sin pensar". Por último, reconoció que son métodos que muchas personas conocen, pero "pocos lo aplican".