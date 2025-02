Quién es Bianca Censori: La extravagante mujer de Kanye West que levanta polémicas con sus 'outfits'

Esta noche se ha celebrado la gala de los Premios Grammy 2025 en los que han brillado con especial fuerza Kendrick Lamar, quien se ha llevado los seis premios a los que estaba nominado gracias a su canción 'Not Like Us' y Beyoncé, gracias a su álbum 'Cowboy Carter', considerado el mejor del año por la Academia. También Shakira ha dejado un reivindicativo discurso a favor de sus "hermanos y hermanas inmigrantes" al recibir el premio a Mejor Álbum Latino por 'Las mujeres ya no lloran'.

Además de los premiados, ha habido otros dos nombres que han destacado, aunque no por ganar ningún premio. Se trata de Kanye West y Bianca Censori, su mujer, quien llegó a la vida del productor y rapero tras su sonada separación con Kim Kardashian.

En una arriesgada opción que muchos han criticado, Censori revelaba su 'no-vestido' que guardaba bajo un abrigo largo negro: una pieza de malla totalmente transparente que mostraba el cuerpo desnudo de la mujer al completo. En cambio, Ye aparecía vestido de negro, con gafas de Sol, y un posado serio en todo momento.

La pareja llegó al evento con un séquito de cinco personas y sin invitación, algo que sumado al escándalo de su controvertido 'outfit' provocó la expulsión del evento, aunque realmente ninguna fuente ha confirmado que la organización les obligara a ello, por lo que podría formar parte de una nueva escena que la pareja hizo para llevarse la atención.

Quién es Bianca Censori y por qué es polémica

Bianca Censori nació en Melbourne, Australia, el 5 de enero de 1995 y es de ascendencia italiana, nacionalidad de sus abuelos. La joven es una modelo y diseñadora arquitectónica por la Universidad de Melbourne y se casó con Kanye West (Atlanta, 1977) en 2022, aunque nunca nadie ha podido comprobar que se produjese la ceremonia, que en principio se llevó a cabo en 'petit comité'. Sin embargo, su ascenso hasta llegar a Ye empezó cuando entró a trabajar para Yeezy, la marca del rapero, y poco a poco fue escalando hasta encontrarse con su actual marido.

Bianca Censori y Kany West en su llegada a los Grammy 2025. / ·

Si hay un adjetivo para definir a Censori es misteriosa. La extravagante pareja de West destaca por sus modelos poco convencionales en las escasas apariciones públicas que la pareja hace desde que se conocieron, como la vez que estuvieron en Italia. Censori ya lució un mono transparente en ese momento, aunque por entonces cubría sus partes íntimas con un bolso negro cruzado, aunque la mayor polémica fue la escena en la que su marido aparecía con los pantalones bajados en una góndola en Venecia, con su mujer enfrente.

Bianca Censori pasea junto a Kanye West. / ·

El pasado mes de junio, en el desfile de la marca Prototypes ambos aparecían juntos, aunque él lo hacía cubierto con un 'outfit' completamente gris, guantes y la cara completamente tapada, mientras que ella lucía un mono color crudo semitransparente.

En la semana de la moda de Milán, West vestía un conjunto negro, esta vez con la cara al descubierto, mientras que ella llevó un mono negro abierto por los laterales en el que se veía prácticamente todo su cuerpo desnudo. En otra ocasión, la australiana aparecía con unas mallas de su color de piel y con el torso cubierto únicamente con un cojín morado que sujetaba en todo momento.

Bianca Censori cubre su cuerpo con un cojín mientras pasea con Kanye West. / ·

Según explican los medios especializados, Censori tendría una serie de requisitos que debe cumplir al estar con West. El 'Daily Mail' ha mencionado en alguna ocasión que la mujer representa "una versión radicalizada" de lo que fue Kardashian y que tiene "un conjunto de reglas" que debe cumplir, como "no hablar nunca y llevar lo que él quiere que lleve".

Bianca Censori y Kanye West salen de un edificio. / ·

Así, son muchos los que han denunciado la hipersexualización que está sufriendo Censori, quien ha cambiado su estilo de ropa desde que está con el rapero, y atisban una relación basada en el abuso. Sin embargo, otros destacan a Censori como una diva de la creatividad incomprendida y descartan cualquier relación tóxica con el rapero.