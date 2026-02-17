Bianca Censori podría declarar en la batalla legal de Kanye West

Como la mayoría de vosotros ya conocéis, Kanye West está sumido en un conflicto judicial que de la noche a la mañana suma un nuevo episodio. Bianca Censori, pareja del rapero, podría ser llamada a testificar en el juicio contra el artista por la polémica reforma de su mansión en Malibú.

Según documentos judiciales, el ex project manager Tony Saxon, quien demandó a Kanye West, ha solicitado que Censori comparezca como testigo en el proceso, cuyo inicio está previsto para el próximo 21 de febrero.

Aunque no se han detallado los puntos concretos sobre los cuales declararía, su nombre ya figura como una posible pieza clave en el juicio más mediático del año.

La demanda se remonta a los trabajos de reforma de la vivienda frente al mar que el músico compró en California. Saxon asegura que fue contratado en septiembre de 2021 como jefe de proyecto, cuidador y responsable de seguridad 24/7 del inmueble.

En su denuncia, afirma que trabajaba jornadas de hasta 16 horas y que llegó a dormir en el suelo empleando un abrigo como improvisada manta mientras supervisaba las obras.

El punto más polémico se produjo en noviembre de ese año, cuando, según el denunciante, West habría ordenado retirar todas las ventanas y cortar la electricidad de la vivienda. Saxon sostiene que advirtió del 'enorme peligro' que suponía introducir grandes generadores dentro de la vivienda por el riesgo de incendio.

También sostiene que el artista lo amenazó con considerarlo 'enemigo' si no cumplía sus órdenes y que fue despedido de forma indiscriminada después de negarse.

Ahora, Saxon reclama salarios impagados y violaciones del código laboral. Y por su parte, Kanye West niega todas las acusaciones y ha pedido que se desestime la demanda, argumentando que cualquier posible daño no fue su responsabilidad.

La cuestión ahora es si Bianca Censori finalmente subirá al estrado en uno de los juicios más mediáticos que enfrenta el artista, y si lo hace, si defenderá la postura de su pareja.