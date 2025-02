El beso entre David Broncano y Fernando Tejero con 'dardo' a Pablo Motos: "No lo haría"

'La Revuelta' llegó hace unos meses a TVE para revolucionar las noches entre semana. 'El Hormiguero', que ha dominado el 'acces prime time' con puño de hierro, se ha encontrado con un rival férreo y muy duro para luchar por tener la máxima audiencia.

El programa se emite de lunes a jueves a las 21:40 h. Presentado por David Broncano y con Ricardo Castella, Jorge Ponce y Grison como colaboradores habituales, 'La Revuelta' cuenta siempre con invitados de lujo para entrevistarlos con un tono distendido y relajado.

El invitado de este lunes fue el actor Fernando Tejero, conocido, sobre todo, por su participación en 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina'. Antes de comenzar, David Broncano ha querido aclarar unas declaraciones que tuvo con Ibai Llanos, donde dijo que Tejero -cuando estuvo en 'La Resistencia', había sido el peor invitado que había tenido.

"Me preguntaste lo del dinero, y yo no sabía que hacías esa pregunta. Te dije que tenía varias cuentas, pero que las guardaba en el móvil, pero lo tenía en el camerino y me dijiste como seis veces que fuese. Me bloqueé", ha explicado el actor.

Sin embargo, ambos han limado asperezas y han mantenido el buen rollo. A la hora de entregar los regalos, Tejero y Broncano se dieron un abrazo para 'firmar la paz' y, unos segundos después, se dieron un beso tras escuchar los cánticos del público.

A cuantos y cuantas les estará estallando la cabeza si ven este beso en los morros de Fernando Tejero y David Broncano.



La libertad y la diversidad existe.

Televisión pública y en hora de máxima audiencia.👏👏#LaRevueltaTVE#LaRevuelta pic.twitter.com/Gydr1yo4xm — Cahaluna (@Cahaluna) February 24, 2025

El programa continuó, y David Broncano quedó asombrado con el regalo de Fernando Tejero: era una tarta con el dibujo de una foto del actor junto a Pablo Motos. No obstante, el invitado ha dejado clara una cosa. "Con Pablo Motos no me he besado, tampoco lo haría. "Me besaría en la mejilla", ha dicho.