El beso que confirma (por fin) la relación entre Ana Mena y Óscar Casas

Son muchos meses de rumores acerca de una posible relación romántica entre Ana Mena, una de las cantantes más exitosas de España, y Óscar Casas, actor muy conocido y hermano del popular Mario Casas. Ni ella ni él confirmaban esta historia, pero la revista Semana ha publicado una imagen que no da lugar a dudas.

Fue 'Fiesta', el programa de Telecinco presentado por Emma García, el espacio que primero se hizo eco de esta posible relación. Ambos fueron pillados in fraganti en una actitud muy cariñosa.

"Me llegó un rumor pequeño y lo he podido confirmar. Estas cosas al final se hacen grandes... Alguien me llamó y fui rápido. Les cogimos por 5 minutos, si hubiera llegado más tarde me lo habría perdido", aseguró Sergio Garrido en el espacio de Mediaset.

Ahora, la revista Semana sorprende a todos publicando una exclusiva titulada: "la pareja del momento". Ana Mena y Óscar Casas están juntos y hay un "romántico beso que confirma la relación del actor y la cantante".

Si bien ninguno de los dos protagonistas de la historia se han pronunciado por el momento, es innegable que son novios, o al menos, se están conociendo como algo más que amigos.

Ana Mena y Óscar Casas han preferido mantener en secreto el máximo tiempo posible su relación aunque los rumores eran cada vez más sonados. La pareja ya no se esconde y como dijo Óscar en respuesta a la prensa, "todo va muy bien".

Según explica la publicación, los dos jóvenes se citaron en Málaga, tierra natal de Ana Mena, y no dudaron en besarse y abrazarse en público por mucho que no quisieran protagonizar portadas.

Puedes leer más detalles de esta breve escapada en la propia revista Semana, en el número que ha publicado este miércoles 19 de marzo de 2025. O bien en redes sociales, ya que muy pronto, Ana Mena y Óscar Casas empezarán a compartir imágenes ahora que su relación ya no es un secreto.