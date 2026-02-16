Bertrand Ndongo vuelve a polarizar las redes tras su último incidente: "Ser rojo es una enfermedad, cada vez lo tengo más claro"

Uno de los perfiles más polémicos de la comunidad 'influencer' cercana a la derecha más extremista en España es el activista camerunés y español, Bertrand Ndongo. La última vez que fue viral fue durante el ataque del tío de Luis Rubiales en la presentación de su biografía, cuando se encaró al agresor tras lanzarle los huevos al exlíder de la RFEF.

Ahora, tras unos meses en silencio, el activista ha vuelto a salir a la palestra para denunciar que ha sido atacado en un centro comercial, sin llegar a ser agredido gracias a los miembros de la seguridad. "Estaba por teléfono y de repente apareció este señor insultando y amenazando con pegarme. No le había visto nunca", ha denunciado más tarde en X, su red social de referencia donde tiene una bandera de España como foto de portada.

Ndongo saluda a Abascal en un acto de VOX en Madrid. / ·

Aunque no ha hecho nada para responder al ataque de forma física, no se ha cortado un pelo en su explicación en su perfil público: "Si quieres insúltame todo lo que quieras, amenázame todo lo que quieras pero si me pones la mano encima, uno de los dos nunca volverás a comer o andar", señalaba.

A las palabras adjunta un vídeo de un hombre en actitud amenazante, aunque realmente solo se le ve visiblemente acelerado y comentándole que "es un provocador y mala persona", además de que "no le tiene miedo" y "fascista".

Por su parte, Ndongo le apunta que "no tiene cojones" a hacerle nada, aunque indicaba que había sido él el que había empezado a faltarle al respeto mientras estaba tranquilamente, a lo que responde llamándole "espagueti". Más tarde, apuntaba en otra publicación que le daba rabia la "agresión que sufre el pobre señor de la seguridad privada del centro" y remataba contundentemente: "Ser rojo es una enfermedad, cada vez lo tengo más claro".

Batalla ideológica en X

Esto ha provocado una oleada de comentarios de parte de otros usuarios y, como siempre, la polaridad social se ha dejado notar. Mientras que algunas personas le resaltan que tiene la razón, otros son críticos con su perfil polémico.

"Vas provocando y esparciendo odio que tienes acumulado de pequeño, seguramente por los malos tratos que recibiste de tus padres, o abuelos, y seguramente necesitas ayuda de profesionales para curarte", le espeta uno de los más contundentes, aunque no el único. "Un día te van a abrir los morros, y me voy a hartar de reír", "el tío todo acojonado y se empieza a poner chulo cuando viene la seguridad a protegerle" o "de tu propia medicina, te has cagado", son algunas de las frases en contra de Ndongo que hay en su propio perfil.

Por el otro lado, los que le ríen el pique y sus insultos, al menos lo que aparecen en el vídeo que él mismo ha publicado: "Santa paciencia. Que de gracias de que no has estornudado y ha salido despedido rompiéndose la cabeza, el medialeche", escribe un seguidor. "Es un cobarde. Y bien hecho que le dijeras, spaghetti", comenta otro y un tercero asegura que "este mas que rojo, es tonto del culo, estará trincando algo en algún sitio".