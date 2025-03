Berto Romero, molesto con el gesto de David Broncano en 'La Revuelta': "Ha sido feísimo"

'La Revuelta' ha supuesto un terremoto en la lucha del acces prime time. La televisión pública compite directamente contra 'El Hormiguero' de Antena 3, anterior líder indiscutible de la franja horaria.

El formato de David Broncano se emite de lunes a jueves a las 21:40 horas, con una duración de 70 minutos. En este colaboran caras conocidas como la de Jorge Ponce, Ricardo Castella o Grison, y cuentan cada noche con algunos invitados que son entrevistados.

Este jueves 20 de marzo, 'La Revuelta' ha celebrado su programa número 100 con Berto Romero: "Es una de las personas que más quiere la gente en España, y con motivo. Lleva muchos años en la comedia", ha comentado el presentador.

Nada más entrar, el humorista le ha regalado a Broncano un ramo de flores y le ha felicitado por los 100 programas.

Sin embargo, el detalle no le ha acabado de gustar a David y no ha dudado en tirar las flores: "No me voy a quedar todo el rato con las flores".

Tras este gesto, Berto Romero se ha mostrado molesto: "Ha sido feísimo. No es ninguna broma, me lo han dicho viniendo y me ha hecho ilusión de verdad. Le he dicho a Ana, a mi repre, que comprara unas graciosas, pero es que ni las has mirado".

David Broncano ha explicado que el humorista ha acudido al formato diez veces, y el catalán ha asegurado que nunca le lleva regalos porque le parece de "mala educación" que los pida.

Berto ha asegurado que siempre ha considerado que acudir al plató era el mejor regalo, pero esta vez tenía pensado llevar uno y se lo ha olvidado en el escritorio de casa, pero le ha dicho que se lo enviará: "Es como un reloj de arena de un liquidillo como de plasma. Lo giras y ya está. No tiene nada más".