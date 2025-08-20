Bertín Osborne rompe el silencio: así presenta a su hijo con Gabriela Guillén en una exclusiva sorprendente

¿Quién lo iba a decir? Después de casi dos años en los que Bertín Osborne comenzó a negar su paternidad con Gabriela Guillén, para después aceptarla públicamente, por fin tenemos una primera fotografía del cantante con el que es su sexto hijo, Arian David.

Bertín Osborne, quien ha cumplido 70 años, por fin ha roto su silencio y ha hablado de su pequeño en una entrevista exclusiva concedida a la revista ¡Hola! en la que ha roto todas las expectativas: pocos esperaban que el artista aceptase posar con el joven de tan solo 18 meses de edad.

Gabriela Guillén, de 37 años y madre de Arian David, también posa en el mismo reportaje que el padre, aunque de forma separada para evitar malentendidos acerca de la relación que mantienen: cordial para el bienestar del joven.

"Yo nunca quise ser padre otra vez. Pero vale, lo soy. Ahora ayudaré a que el niño tenga sus estudios estupendos y que viva lo mejor que pueda", admite finalmente Bertín.

¿Y por qué ha tardado tanto tiempo en dar el paso, con juzgado de por medio? "El por qué de estas fotografías es para darle visibilidad a esta situación y que no sea nunca un niño escondido. Y yo, encantado. El niño es una monada. Y cariñosísimo. Es un amor", dice su padre.

Aunque en un primer momento Bertín Osborne rechazó su responsabilidad como padre, ahora la sume con todos los derechos: "ser padre ahora es una cosa con la que nunca conté. Nunca pensé que podía pasar, pero asumo mi responsabilidad porque no soy ningún loco".

Además, confiesa que Gabriela es una magnífica madre, además de guardar un enorme parecido físico con Arian David: "siempre la he respetado y lo que ocurrió entre nosotros no lo he contado". También aplaude que ella no haya contado nada.