Bertín Osborne podría tener una nueva y joven novia: Una chica de 28 años

No es la primera vez que se rumorea un romance de Bertín Osborne, y sorprendería que fuese la última, pero nunca se sabe.

Pero recientes reportes hablan de que el cantante y presentador español estaría ahora enamorado de una joven de origen holandés y brasileño de entre 28 y 29 años. Ha sido en el programa 'Fiesta' donde se ha soltado la bomba.

Ha sido el colaborador Luis Rollán el que ha desvelado esta exclusiva: "El hombre que está enamorado es Bertín Osborne y no es la primera vez que está con esta chica. Es una chica de origen brasileño y holandés, tiene entre 28 y 29 años, ojos verdes, guapísima y simpatiquísima", comentaba.

'Fiesta' desvela que Bertín podría tener un nuevo y joven amor. / T5

"Me dicen, además, que él está muy volcado con ella. Han estado en casas de amigos y la está presentando a sus íntimos", explica. Por lo que comenta, Osborne se lo estaría tomando muy en serio.

"Llevan unas cuantas semanas juntos. Ella es comercial de un concesionario de coches en Marbella y fueron a la fiesta de Navidad de 'El Turronero', donde no se podían usar teléfonos y por eso no nos hemos enterado. Me han dicho que sí están juntos, que están muy entusiasmados", continúa explicando el colaborador.

Gloria Camila Ortega también ha apoyado esta información, añadiendo en última instancia que ha "picado porque se lo he contado en confianza. Es una chica muy mona, muy respetuosa y estaba todo el rato con Bertín".