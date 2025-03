Bertín Osborne y su complicada experiencia en su búsqueda del sueño americano: "En mi vida no todo han sido vino y rosas"

Ahí donde lo vemos, Bertín Osborne se ha convertido (hace ya bastantes años, en realidad) en un presentador de televisión muy consolidado en España, más allá de su faceta como cantante.

Pero es una faceta en la que se quiso centrar mucho más en su juventud, cuando todavía no había dado el salto a la pequeña pantalla.

Por eso, un joven Osborne se mudó a Estados Unidos con 26 años queriendo centrarse en la música en lugar de vivir de las bodegas de su familia.

Eso sí, el presentador relata que no fue algo fácil de llevar, sino que fueron momentos bastante difíciles.

En plena segunda época dorada de Hollywood, en los 80 y el aura rebelde que rodeaba al joven Bertín calzaba muy bien con lo que buscaba en cualquier gran ciudad de los Estados Unidos.

No obstante, él mismo ha explicado en una reciente entrevista que “En mi vida no todo han sido vino y rosas. Lo he pasado mal, muy mal a veces, a pesar de lo que muchos crean y digan", comenta Osborne.

"Esto de la canción te puedo asegurar que no se me ha ocurrido de repente. Llevo muchos años luchando en la música a costa de disgustos con mi familia”, y reconoce que escogió "el camino difícil".

No tardó mucho en volver a España, pero su paso por Estados Unidos le sirvió para convertirse en todo un icono cultural de la época que incluso ha seguido manteniendo incluso a día de hoy, aunque su éxito como cantante sea muy inferior al de los años 80 y 90, donde estaba en su mejor momento.