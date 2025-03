Bertín Osborne se baja del barco: deja Canal Sur y sacude la televisión con su inesperada despedida

Canal Sur finalmente dirá adiós a uno de sus presentadores más míticos y queridos por un montón de personas. Se trata de nada más y nada menos que de Bertín Osborne, el cantante y presentador anunció el pasado viernes que dirá adiós por un tiempo a su programa.

El conocido cantante contaba con su propio programa en Canal Sur, que siempre contaba con grandes números televisivos y el pasado viernes dejó a todo el mundo boquiabierto tras dar a luz la noticia que tanto ha impactado en las redes sociales.

Fue el propio presentador quien en un momento del programa explicó todo, aunque no detalló mucho el motivo de esta despedida tan sorpresiva, aunque sí que nos hizo saber algo sobre el motivo de esta decisión.

"Chicos, un momento de seriedad. Os tengo que contar algo, ¿vale? Y aprovecho y se lo cuento también al público". Fue en este mismo momento cuando todo el mundo quedó totalmente callado y en silencio ante el mensaje que Bertín estaba a nada de decir.

"Me voy del programa. Voy a hacer un paréntesis en mi vida televisiva". El presentador del programa comunicaba, de forma tan sorpresiva, el comunicado de su abandono del programa, dejando un silencio mortal en todo el plató del programa.

"Voy a dejar este programa durante una temporadita, volveré después, pero el programa sigue. Yo me voy a hacer otra cosa, no puedo contar más. Pero que sepáis que, dentro de cuatro o cinco semanas, ya me despido oficialmente hasta un 'tiempecito', unos tres meses"

Lo que también ha sorprendido es que no ha aclarado del todo el motivo por el que dejará el programa durante un tiempo, haciendo un montón de dudas entre sus fans de esta decisión tan repentina, por lo que habrá que esperar hasta que conozcamos el motivo.

Seguramente uno de los motivos de esto sea su hablado fichaje en "Tu cara me suena", algo que ya debería de haber pasado antes pero que por diversas razones no fue así.