Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Partidos Mundial HoyCuadro MundialWestern States directoFormula 1Sptint MotoGPPróximo partido EspañaRival España MundialReal MadridHorario MotoGPClasificación Terceros MundialEliminados MundialAraujoEli Junior KroupiMercado Fichajes hoyMundial DirectoGonzalo BernardosManolo LamaPremier Padel ValladolidRafa JódarGrand Départ Tour BarcelonaFase Grupos Mundial resultadosGoleadores Mundial 2026Máximos goleadores EspañaDónde ver Mundial 2026Noticias BarçaCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialPokémon TCG RayquazaGraviteo
instagramlinkedin

FAMOSOS

Bertín Osborne (71 años): "Me levanto a las siete y cuarto de la mañana, llueva, haga frío, calor o truene"

El cantante de rancheras destaca su rutina diaria y el cambio que ha realizado en su alimentación

Bertín Osborne.

Bertín Osborne. / MEDIASET

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Bertín Osborne (Madrid, 1954) es un conocido cantante, presentador y actor español. En 2026, el artista ha celebrado 45 años de carrera profesional sobre los escenarios con una gira de conciertos en España.

Actualmente, Osborne mantiene un alto nivel de actividad. No obstante, la rutina diaria en su finca de Andalucía es clave para tener una vida activa. Según recoge 'The Objective', Bertín se levanta a las siete y cuarto de la mañana todos los días, "llueva, haga frío, calor o truene".

A partir de esa hora, el artista se dedica al cuidado de sus tierras. "La gente se cree que vivo de las rentas, pero yo en el campo no paro. Mi rutina es subirme al tractor, montar a caballo, vigilar las cuadras y currar desde primera hora. Para mí, el trabajo físico es la mejor medicina que existe", apunta el citado medio.

Durante una entrevista en 'El Hormiguero', con Pablo Motos, Osborne explicó que ha eliminado las cenas. El cantante afirma que hacer este cambio en su alimentación le ha ayudado a dormir mejor y tener una pérdida de peso.

Bertín Osborne en 'El Hormiguero'.

Bertín Osborne en 'El Hormiguero'. / Antena 3

"Lo que hago es no cenar y me ha cambiado la vida. Duermo mejor, he adelgazado unos 10-12 kilos", relataba en el programa. A pesar de todo, Bertín asegura que no suele comer por las mañanas: "Yo desayuno poco porque no me levanto con hambre".

Sin embargo, reconoce cuál es su desayuno cuándo lo hace: "Si lo hago, me tomo una copa de vino tinto porque te da un brillo en la frente fantástico. Luego en mi caso me hacen unos huevos revueltos con pavo y unos picos".

En la actualidad, Osborne sigue siendo presentador de 'El show de Bertín' en Canal Sur Televisión. De hecho, el comunicador suma más de seis temporadas de emisión en el canal autonómico.

Noticias relacionadas y más

En 2025, Bertín Osborne fue uno de los concursantes de la temporada 12 del concurso musical 'Tu cara me suena'de Antena 3. El presentador fue el ganador de la quinta gala, siendo sexto en la clasificación final.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Sale a la luz el dineral que gana David Broncano en 'La Revuelta'
  2. El entorno de Ana Mena se pronuncia sobre su relación con Carlos Alcaraz
  3. Pablo Motos y Ángel Llàcer se pican en pleno directo de 'El Hormiguero': 'Qué desagradable que es este hombre
  4. Confirmado: la Seguridad Social recortará hasta un 17% la pensión a quienes adelanten su jubilación aunque hayan cotizado más de 41 años
  5. Colgar la bandera de España en tu balcón puede salirte caro: esto es lo que dice realmente la ley
  6. Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Las vacaciones de verano no pueden empezar en este día de la semana
  7. Es oficial: el Gobierno plantea cambios en la Seguridad Social para ampliar la jubilación anticipada a los 61 o 63 años
  8. Francisco, español jubilado en Filipinas: 'Con 800 euros al mes, aquí puedes vivir perfectamente

Bertín Osborne (71 años): "Me levanto a las siete y cuarto de la mañana, llueva, haga frío, calor o truene"

Bertín Osborne (71 años): "Me levanto a las siete y cuarto de la mañana, llueva, haga frío, calor o truene"

Guerra en Irán, en directo | Trump amenaza: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"

Guerra en Irán, en directo | Trump amenaza: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"

El Supremo corrige a la Seguridad Social: no puedes perder el Ingreso Mínimo Vital por cobrar esta subvención

El Supremo corrige a la Seguridad Social: no puedes perder el Ingreso Mínimo Vital por cobrar esta subvención

El BOE lo hace oficial: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras tras la nueva ordenanza vial

El BOE lo hace oficial: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras tras la nueva ordenanza vial

La lección de Michael Jordan, leyenda del baloncesto: "He fallado una y otra vez en mi vida, y por eso tengo éxito"

La lección de Michael Jordan, leyenda del baloncesto: "He fallado una y otra vez en mi vida, y por eso tengo éxito"

Jóvenes encapuchados roban camisetas de España en Euskadi para exigir la oficialidad de la selección vasca

Jóvenes encapuchados roban camisetas de España en Euskadi para exigir la oficialidad de la selección vasca

Ya es oficial: el Supremo frena a la Seguridad Social y no puede retirarte el Ingreso Mínimo Vital por esta ayuda pública

Precio de la luz para hoy, sábado 27 de junio: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, sábado 27 de junio: las horas más baratas y más caras