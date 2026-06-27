Bertín Osborne (71 años): "Me levanto a las siete y cuarto de la mañana, llueva, haga frío, calor o truene"

Bertín Osborne (Madrid, 1954) es un conocido cantante, presentador y actor español. En 2026, el artista ha celebrado 45 años de carrera profesional sobre los escenarios con una gira de conciertos en España.

Actualmente, Osborne mantiene un alto nivel de actividad. No obstante, la rutina diaria en su finca de Andalucía es clave para tener una vida activa. Según recoge 'The Objective', Bertín se levanta a las siete y cuarto de la mañana todos los días, "llueva, haga frío, calor o truene".

A partir de esa hora, el artista se dedica al cuidado de sus tierras. "La gente se cree que vivo de las rentas, pero yo en el campo no paro. Mi rutina es subirme al tractor, montar a caballo, vigilar las cuadras y currar desde primera hora. Para mí, el trabajo físico es la mejor medicina que existe", apunta el citado medio.

Durante una entrevista en 'El Hormiguero', con Pablo Motos, Osborne explicó que ha eliminado las cenas. El cantante afirma que hacer este cambio en su alimentación le ha ayudado a dormir mejor y tener una pérdida de peso.

Bertín Osborne en 'El Hormiguero'. / Antena 3

"Lo que hago es no cenar y me ha cambiado la vida. Duermo mejor, he adelgazado unos 10-12 kilos", relataba en el programa. A pesar de todo, Bertín asegura que no suele comer por las mañanas: "Yo desayuno poco porque no me levanto con hambre".

Sin embargo, reconoce cuál es su desayuno cuándo lo hace: "Si lo hago, me tomo una copa de vino tinto porque te da un brillo en la frente fantástico. Luego en mi caso me hacen unos huevos revueltos con pavo y unos picos".

En la actualidad, Osborne sigue siendo presentador de 'El show de Bertín' en Canal Sur Televisión. De hecho, el comunicador suma más de seis temporadas de emisión en el canal autonómico.

En 2025, Bertín Osborne fue uno de los concursantes de la temporada 12 del concurso musical 'Tu cara me suena'de Antena 3. El presentador fue el ganador de la quinta gala, siendo sexto en la clasificación final.