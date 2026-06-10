Bernardo Silva se pronuncia sobre sus planes de futuro: "Es solo el comienzo"

El futuro de Bernardo Silva está en el aire. El exjugador del Manchester City quiere meditar tranquilamente las ofertas que ha recibido en los últimos días, una de ellas del FC Barcelona, para decidir cuál es la opción que mejor se adapta a sus intereses. Sin embargo, el jugador portugués ha aplazado su decisión hasta después del Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Después de abandonar el equipo inglés, el futbolista concedió una entrevista para la revista 'HELLO!', donde se pronunció sobre sus planes de futuro, aunque en ningún momento reveló dónde jugaría, sino que habló sobre su vida privada, especialmente de la relación que mantiene con su esposa, Ines Degener.

Silva se dio el 'sí, quiero' con Degener el pasado 1 de julio de 2023, en una ceremonia que se celebró en una finca exclusiva de viñedos en el valle del Duero, Portugal. El futbolista reconoció que "la boda terminó a las 8 o a las 9 de la mañana, así que nos divertimos mucho".

Así fue la boda de Bernardo Silva / SPORT

Al mes siguiente, la esposa del futbolista dio luz a su primera hija: Carlota. Hace unos meses, la pareja anunció que están esperando su segundo hijo, cuyo nacimiento está previsto para el próximo mes de octubre.

En la entrevista, el portugués se sinceró que "siempre quisimos tener una familia numerosa y esto es solo el comienzo", debido a que tienen claro que no se quieren quedar únicamente con dos hijos. A pesar de que a Silva no le gusta pensar demasiado en el futuro, no dudó en reconocer que "seguro que más adelante tendremos un tercero o quizás un cuarto".

Bernardo Silva e Ines Degener / Instagram

Al futbolista portugués le cambió radicalmente la vida el nacimiento de Carlota: "Ahora, todo lo que hago se basa en querer hacerla feliz. Forma parte de todo lo que hacemos. En cuanto a tiempo a solas con Ines, ya no lo tenemos, pero ella es fantástica. Se porta muy bien".

Bernardo Silva, internacional con Portugal / EFE

Tanto Ines como Carlota acompañarán a Silva durante el Mundial, aunque tendrán poco tiempo para estar juntos: "Tenemos que quedarnos en el hotel como equipo. Habrá un horario para ver a nuestras familias. Es bastante difícil estar lejos, sobre todo de los niños, pero es la época del año a la que estamos acostumbrados".

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Por otro lado, el futbolista se sinceró sobre lo que más le llamó la atención cuando se mudó a Inglaterra: los hábitos de consumo: "En Lisboa, la gente empieza a beber a las 7 de la tarde, luego salen a cenar y la noche termina a las 7 de la mañana, lo cual es ridículo. Si sales un sábado, empiezas al mediodía y la gente ya se está divirtiendo, y luego, a las 11 de la noche o a medianoche, estás en casa y el día siguiente no se arruina. Creo que prefiero la forma de vida inglesa".