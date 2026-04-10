Benjamin Netanyahu explota contra España y avisa: "Israel no guardará silencio"

Benjamin Netanyahu ha dicho basta y ha acusado a España de "librar una guerra diplomática" contra su país. El departamento de prensa del gobierno israelí ha compartido un comunicado denunciando que "España ha calumniado a nuestros héroes, los soldados de las FDI, los soldados del ejército más moral del mundo.

En el aviso a España, Netanyahu ha alertado de que "Israel no permanecerá en silencio ante aquellos que nos atacan", asegurando que no está dispuesto a tolerar "esta hipocresía ni esta hostilidad".

Ha querido dejar claro que "no permitiré que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio inmediato".

Por esta razón, ha informado sobre la expulsión de los representantes españoles del Centro de Coordinación Cívico-Militar (CMCC), que tiene como objetivo como centro principal de coordinación para los esfuerzos de estabilización en Gaza.

"Aquellos que atacan al Estado de Israel en lugar de a los regímenes terroristas no serán nuestros socios en lo que respecta al futuro de la región", ha desvelado.

Las relaciones entre España e Israel se han deteriorado dos años después de que comenzara la guerra en Gaza, debido a que el Ejecutivo español mostró su malestar contra Israel por sus ataques en Gaza.

Una de las medidas que tomó Madrid fue la prohibición de la compraventa de material militar desde que comenzó la guerra.

El ministro de Exteriores de Israel, tajante con Pedro Sánchez

Gideon Sa'ar, ministro de Exteriores de Israel, ha acusado a Pedro Sánchez a través de su cuenta de X, antes conocido como Twitter. "Ha actuado contra Israel por todos los medios posibles. Sánchez y sus ministros lanzan acusaciones falsas y difamatorias contra Israel y su ejército, difaman e incitan contra Israel y Netanyahu", ha empezado diciendo.

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"El obsesivo sesgo antiisraelí de España bajo el liderazgo de Sánchez es tan grave que ha perdido toda capacidad para desempeñar un papel constructivo en la implementación del plan de paz de Trump", concluyó.