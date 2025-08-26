Benita revela su presunto 'affaire' con un famoso cantante en 'Pasa sin llamar'

Durante la última emisión de 'Pasa sin llamar', Benita ha sorprendido a las conductoras del programa con una sorprendente experiencia sobre su pasado. La televisiva, anteriormente conocida como Maestro Joao, reveló un supuesto 'affaire' con un famoso cantante español.

La futuróloga estaba en el plató de RTVE con las presentadoras del espacio, Inés Hernand, Alba Carrillo y Mariona Casas, además de Lydia Lozano, invitada de la semana.

En una sección del formato, Alba Carrillo ha preguntado a las invitadas si se habían acostado con algún famoso, jugando al "Yo nunca". Para sorpresa de las comunicadoras, Benita afirmaba que sí, asegurando que "tengo un currículum".

"Con una estrella grande", revelaba la invitada. No obstante, la vidente no terminaba de lanzarse, "es que no quiero contarlo...", añadía. Después de unos momentos de intriga, Benita confesaba que se trataba de Camilo Sesto.

"Que en paz descanse", comentó sobre al artista, fallecido en 2019. Al confesarlo, las colaboradoras se quedaron atónitas. En concreto, Lydia Lozano, parecía visiblemente sorprendida sobre la anécdota.

"¿Por qué te quedas con esa cara, Lili? ¿A ti te extraña?", preguntaba Benita a la afamada periodista. "No lo sabía nadie, no lo voy contando tampoco en el autobús", ampliaba Benita sobre su pasado sentimental.

Según la futuróloga, su relación con Camilo Sesto no fue más que "una noche de amor". Para más detalle, Benita aseguró que se conocieron "en un disco-pub", durante la etapa de 'Jesucristo Superstar'.

En la página de RTVE Play, 'Pasa sin llamar' se describe como "algo más que un programa liderado por mujeres, o un simple formato de entrevistas. Es una invitación a la diversión, a la curiosidad y una manera diferente de conocer mejor a los artistas".