Benita Maestro Joao predice quién podría ser el sucesor del papa Francisco: "Puede revolucionar mucho"

El pasado lunes 21 de abril, Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco I, falleció a los 88 años de edad. Hacía unas semanas que había recibido el alta médica tras unos problemas respiratorios que derivaron en una neumonía bilateral.

El Pontífice falleció a las 7:35 horas en su residencia de la Casa Santa Marta del Vaticano después de sufrir un ictus, que le provocó un colapso cardiorrespiratorio irreversible y coma.

Tras la triste noticia, hay 115 cardenales electores que se reunirán pronto en la Capilla Sixtina para participar en el cónclave y elegir al nuevo Pontífice. Aunque en las quinielas ya aparecen muchos nombres, a fecha de hoy no hay ningún candidato claro.

Sin embargo, Benita Maestro Joao, una astróloga, vidente y colaboradora de televisión que empezó en la franja de madrugada en un programa que se dedicaba a leer el futuro a los espectadores, ha dado pistas de quién podría ser el sucesor del papa Francisco.

Este miércoles, la televisiva ha declarado en 'Anda Ya' de LOS40, que "no es alguien que se está diciendo de mucho color y hay dos cosas importantes. Una, yo veo que es americano. Pero hay una cosa muy importante que puede revolucionar mucho, porque también puede ser español".

Benita Maestro Joao ha asegurado en el formato que "a última hora" lo vio y dijo "también puede ser España".

Transición de género del Maestro Joao

La televisiva nació bajo el nombre de Joao Joaquín Castejón, sin embargo, hace casi un año, en el programa 'Baila como puedas' explicó que había decidido hacer una transición de género "y ser verdaderamente quien yo soy, que fue lo que parió mi madre".

"Estoy muy seguro, muchísimo. Yo llevo dentro de mí, en mi alma, una mujer. Es como me siento y lo que yo soy. Me llamaré Benita, como mi madre. Me gusta", desveló Joao en el programa de TVE.