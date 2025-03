Ben Shelton, estrella del tenis, y Trinity Rodman, perla del USWNT e hija de Dennis Rodman, confirman su romance

'Habemus' nueva relación amorosa entre dos jóvenes estrellas del mundo del deporte. La gema del tenis estadounidense, Ben Shelton, y la perla de la selección femenina de fútbol, Trinity Rodman, han confirmado su amor a través de las redes sociales.

El jugador que actualmente ocupa el puesto número 14 del ránking ATP ha publicado una instantánea junto a la hija del mítico jugador de Chicago Bulls o Detroit Pistons, entre otros, que no deja lugar a dudas: existe amor entre ambos.

En la fotografía se les puede ver en el espejo de un ascensor y escribe: "Estoy enfocado, pero sigo subiendo con calma. Aún estoy lejos de mi cima", se lee. Su pareja, Trinity, le ha respondido reconociéndole la intención: "Los tiradores disparan, supongo".

El 'story' de Ben Shelton que confirma la relación con Trinity Rodman. / Instagram

Ben Shelton y Trinity Rodman, pareja de familias deportistas

Ben Shelton (Georgia, 2002) también guarda una historia familiar relacionada con el deporte. Es hijo del extenista Bryan Shelton y sobrino del difunto Todd Witsken, quien consiguiese 12 títulos ATP durante su etapa en activo.

Ben Shelton, durante la serie entre Estados Unidos y Australia de la Copa Davis / EFE

El joven tenista escogió ese deporte por encima del fútbol americano, por sorpresa de su padre, pues durante su etapa juvenil apostó inicialmente por este deporte antes de lanzarse a las pistas: "Pensé que jugaría deportes de equipo. Él es mucho más sociable que yo en esa etapa. Es totalmente extrovertido y tiene mucha energía", comentaba su padre, que llegó a ganar dos títulos y llegó a ocupar el puesto 55 de la ATP.

Por su parte, Trinity Rodman (California, 2002) es, además de una figura clave con su selección, una de las estrellas de Washington Spirit que entrena Jonatan Giráldez en su aventura americana tras abandonar el FC Barcelona la temporada pasada.

Trinity Rodman con el Washington Spirit / ESPN

Juega como delantera y en su palmarés cuenta haber sido la futbolista más joven en ser elegida en el draft de la National Women’s Soccer League. Además, formó parte del equipo que consiguió la medalla de oro en los últimos Juegos Olímpicos de París y quedó novena en el ránking del Balón de Oro femenino del año pasado.

Rodman, también fue la jugadora mejor pagada de la liga durante un tiempo gracias a un contrato que firmó en 2022 a tenor de 1,1 millones de dólares por cuatro años. Pese a no esconder quien es su padre, Trinity no tiene la mejor de las relaciones con 'The Worm' (el gusano), de quien alguna vez ha llegado a mencionar que "no es su padre" debido a la tensión existente entre ambos.